Украинцам выплатят до 40 тысяч грн: кто может надеяться на помощь

Украина — страна замечательных возможностей и щедрых людей: если в Мукачево именинникам-пенсионерам выплачивают по 10 тысяч гривен, то в Полтаве оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах могут получить финансовую поддержку, в частности в рамках городских социальных программ.

Об этом уточнили на сайте городского совета.

В частности, в рамках социальной программы «Забота» предоставляются выплаты до 40 000 гривен.

Так, в рамках программы предусмотрены единовременные и регулярные выплаты, в частности:

40 000 гривен — одноразовая помощь на лечение детей с онкологией или хроническими недугами, нуждающимися в постоянном медицинском надзоре;

ежемесячная поддержка для пациентов с трансплантированными органами и страдающих муковисцидозом — на закупку иммуносупрессивных препаратов;

6 000 гривен раз в квартал — для совершеннолетних, имеющих редкие генетические заболевания, такие как фенилкетонурия, гомоцистеинурия или гомоцистеинемия;

финансовая помощь для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями почек, которые проходят гемодиализ.

Отдельно материальная поддержка будет предоставляться людям с инвалидностью и потерявшим родных в результате вооруженной агрессии россии.

Обращаться за помощью можно лично в территориальные управления Департамента соцзащиты или через представление городского Департамента здравоохранения. Решение принимается индивидуально для каждой ситуации.

