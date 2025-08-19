- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Украинцам выплатят до 40 тысяч грн: кто может надеяться на помощь
Украина — страна замечательных возможностей и щедрых людей: если в Мукачево именинникам-пенсионерам выплачивают по 10 тысяч гривен, то в Полтаве оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах могут получить финансовую поддержку, в частности в рамках городских социальных программ.
Об этом уточнили на сайте городского совета.
В частности, в рамках социальной программы «Забота» предоставляются выплаты до 40 000 гривен.
Так, в рамках программы предусмотрены единовременные и регулярные выплаты, в частности:
40 000 гривен — одноразовая помощь на лечение детей с онкологией или хроническими недугами, нуждающимися в постоянном медицинском надзоре;
ежемесячная поддержка для пациентов с трансплантированными органами и страдающих муковисцидозом — на закупку иммуносупрессивных препаратов;
6 000 гривен раз в квартал — для совершеннолетних, имеющих редкие генетические заболевания, такие как фенилкетонурия, гомоцистеинурия или гомоцистеинемия;
финансовая помощь для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями почек, которые проходят гемодиализ.
Отдельно материальная поддержка будет предоставляться людям с инвалидностью и потерявшим родных в результате вооруженной агрессии россии.
Обращаться за помощью можно лично в территориальные управления Департамента соцзащиты или через представление городского Департамента здравоохранения. Решение принимается индивидуально для каждой ситуации.
Также напомним, что в Украине можно получить около 11 тысяч грн от международных благотворителей.342
