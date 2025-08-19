Рожать стало выгодно: государство значительно увеличило выплаты на ребенка

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о поддержке семей с детьми. Документ предусматривает единовременную выплату при рождении первого, второго или любого следующего ребенка в размере 50 тысяч гривен.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

«Больше денег при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка вырастет до 50 000 грн. Раньше эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь — одной суммой» , — написал он.

Железняк добавил, что «Пакет малыша» останется, но «станет более гибким». Если раньше этот набор можно получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Ежемесячное дородовое пособие будет составлять 7000 грн, если беременная женщина не имеет страхового стажа (не работает официально).

По его словам, будет выплачиваться такая же сумма ежемесячно на ребенка до 1 года.

«Если мама, папа или бабушка/дедушка остается дома ухаживать за ребенком до 1 года — государство будет выплачивать пособие (планируется 7000 грн в месяц)» , — сообщил он.

Также народный депутат отметил, что «еЯсли» — это помощь родителям, которые возвращаются на работу.

«Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год — можно получать компенсацию за детсад (приблизительно до 8000 грн ежемесячно). Или же государство будет платить за того родителя, кто после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии» , — пишет Железняк.

Также, по словам политика, вводится единовременная выплата в размере 5000 грн каждому первокласснику — деньги на приобретение вещей в школу.

«Без привязки к доходу семьи — для всех» , — подчеркнул Железняк.

Напомним, в Украине стартовала программа «Пакет школьника». «ФАКТЫ» рассказывали, как подать заявку на участие в программе.

