В Украине стартовала программа «Пакет школьника»: как подать заявку на участие
В Украине стартовала государственная программа «Пакет школьника». Семьи первоклассников уже могут оформить помощь в «Дії». Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
«Единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен облегчит подготовку к школе, покрывая расходы на канцелярию, детскую одежду и обувь. Сначала родители или законные представители детей, которые в этом году впервые идут в школу, получат пуш-уведомление в приложении „Дія“ о возможности оформить заявление. Лишь несколько кликов — и все готово», — говорится в сообщении.
Алгоритм действий:
- Обновите и откройте приложение «Дію» и авторизуйтесь.
- Откройте раздел Сервисы → Помощь от государства → Пакет школьника.
- Выберите ребенка, на который вы оформляете заявление.
- Выберите или откройте Дія. Картку для выплат.
- Проверьте и подпишите заявление Дія.Подписью.
- Отправьте — и готово!
«Заявление можно подать до 15 ноября. Как только оно будет одобрено, средства поступят на Дія.Карту. За помощь вы сможете приобрести товары для подготовки ребенка к школе как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней [с момента зачисления средств]», — сообщили разработчики «Дії».
Как писали «ФАКТЫ», аферисты начали зарабатывать на «Пакете школьника». Родителей будущих первоклассников предупредили об угрозе.
