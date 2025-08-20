- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
«Заклеили язык суперклеем»: СМИ пошутили по поводу молчания Джей Ди Вэнса во время встречи Трампа и Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс был заметно молчаливым во время саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, и пользователи социальных сетей всего политического спектра очень этому рады, пишет Independent.
Многочисленные публикации на X (ранее Twitter) и его конкуренте платформе Bluesky выражали облегчение или благодарность за то, что заместитель Дональда Трампа, по словам одного пользователя, «держал свой глупый язык за зубами». Это был разительный контраст с тем, что произошло, когда Зеленский в последний раз посещал Белый дом в феврале, когда Вэнс упрекнул украинского президента за то, что он не часто говорит «спасибо».
«Дела идут немного лучше, когда Джей Ди Вэнс держит рот на замке и не пытается вести себя жестко», — написал один из американцев на X.
«Я думаю, что они заклеили Вэнсу язык суперклеем. Но в целом все прошло лучше, чем я ожидал», — сказал другой пользователь, который поддерживает Трампа.
Демократический инфлюэнсер Маджид Паделлан согласился: «Какая разница, когда Трампа окружают взрослые в комнате, а Джей Ди Вэнс сидит за детским столом вместо того, чтобы пытаться устроить засаду Зеленскому».
Один канадец заметил, что «Вэнс ужасно тихий, как хороший мальчик», в то время как шведский спикер на Bluesky заявил: «Каждый раз, когда Вэнс молчит, это победа для человечества».
Встреча в Вашингтоне была достаточно теплой и завершилась тем, что и Трамп, и Зеленский выразили готовность участвовать в трехсторонних мирных переговорах с россией.
Напомним, по результатам саммита в Вашингтоне Марко Рубио отметил, что впервые с начала войны есть прогресс, а канцлер Мерц сказал, что его ожидания не только оправдались, но и были превзойдены.221
