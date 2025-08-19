Впервые с начала войны есть прогресс: в Госдепе прокомментировали результаты переговоров в Вашингтоне

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Украиной и европейцами в понедельник — это первый случай за три года войны, когда «кажется, наблюдается определенное движение». Назвав это «важным моментом», он добавил, что ключевые переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и главой НАТО «достигают прогресса», но потребуют больше времени, пишет Sky News.

ВІДЕО ДНЯ

Когда его спросили о гарантиях безопасности, Рубио сказал, что Америка работает со своими союзниками, чтобы выяснить, как именно они будут выглядеть.

«Мы сейчас над этим работаем, — сказал он. — Украинцы сказали нам, что самая сильная гарантия безопасности, которую они могут предложить — это иметь сильную армию, которая движется вперед, и это другая динамика. Мы больше не даем Украине оружия. Мы больше не даем Украине денег. Теперь мы продаем им оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и передачи его Украине. Это еще одно большое изменение по сравнению с прошлыми подходами к этой войне».

Рубио добавил, что соглашение о минеральных ресурсах, которое Украина подписала в феврале, было классифицировано как гарантия безопасности.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что путин хочет получить всю Донецкую область без боя, а Трамп — быстрый мир.

РЕКЛАМА

115

Читайте нас в Facebook