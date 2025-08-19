«Мои ожидания не только сбылись, но и были превзойдены»: Мерц о переговорах с Трампом

Хотя мира пока нет на горизонте, впервые с начала российской агрессивной войны в Украине три с половиной года назад намечается всесторонний переговорный процесс с участием всех сторон. Президент США объявил, что начал подготовку ко встрече тет-а-тет путина с Владимиром Зеленским. Место и время пока неизвестны. Однако, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, встреча запланирована на следующие две недели. Согласно плану Трампа, после нее состоится встреча с ним в формате «три на один», пишет NTV.

Марк Рютте, Фридрих Мерц и Дональд Трамп оставили открытым вопрос о том, какими именно могут быть гарантии безопасности. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о «перестраховке войск на море, в воздухе и на земле», которую могут обеспечить союзники Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Вашингтоне: «Я не могу представить себе следующую встречу без прекращения огня».

Однако Зеленский отказался от своего старого требования о прекращении огня, которое должно быть согласовано до встречи с путиным.

«Я считаю, что мы должны встретиться без каких-либо предварительных условий и рассмотреть, как этот путь к прекращению войны может продолжаться», — сказал он после переговоров в Белом доме.

Германия остается тесно связанной с Украиной. Канцлер Мерц играет лидирующую роль среди европейских союзников. Он заявил в Вашингтоне, что запланированная встреча между путиным и Зеленским должна быть хорошо подготовлена. «Мы сделаем то же с президентом Зеленским», — сказал он.

Внутри страны разворачиваются сложные дискуссии по поводу того, как именно Германия должна участвовать в гарантиях безопасности для Украины в случае мирного соглашения. Ключевой вопрос: должна ли Германия направлять войска Бундесвера в Украину через 80 лет после окончания Второй мировой войны?

Фридрих Мерц заявил, что объем гарантий безопасности должен быть обсужден в Европе и в рамках коалиции в Берлине — «вплоть до вопроса о том, что, возможно, нам придется принимать решения, требующие мандата». Пока рано давать окончательный ответ. Решения, требующие мандата, означают: Бундестаг должен будет принять решение об отправке солдат Бундесвера в Украину.

После саммита чувствовалось облегчение. Например, Мерц сказал: «Мои ожидания не только сбылись, но и были превзойдены. Я не был уверен, состоится ли встреча именно так. Она могла пройти по-другому».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Зеленский после встречи в США намекнул на важные договоренности, заявив, что «гарантии безопасности — это ключ к окончанию войны».

