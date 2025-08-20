- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Обидчик «Динамо» с голом на 39-й секунде сотворил еще одну сенсацию в Лиге чемпионов: видеообзор матча
Сильнейший клуб Кипра «Пафос», выбивший из квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо», сотворил еще одну сенсацию на пути в основной раунд самого престижного клубного турнира Европы.
В гостевом поединке раунда плей-офф ЛЧ островитяне победили в Белграде сербскую «Црвену Звезду», которую на трибунах рьяно поддерживали 40 тысяч болельщиков, — 2:1 (Коррея, 1, Пепе, 52, с пенальти — Бруну Дуарте, 58, с пенальти). При этом подопечные испанца Хуана Карлоса Карседо поразили ворота «друзей россии» уже на 39-й секунде встречи.
Кстати, «Пафос» прервал 9-летнюю серию «Црвены Звезды» без поражений в домашних отборочных матчах Лиги чемпионов на родном стадионе «Райко Митич», насчитывавшую 22 поединка (14 побед, 8 ничьих). Последним с победой покидал Белград в 2016 году болгарский «Лудогорец», одолевший хозяев поля в дополнительное время (4:2).
Ответная встреча соперников состоится 26 августа в Лимассоле.
Добавим, что в нынешнем еврокубковом сезоне «Пафос» победил всех своих соперников в гостях («Маккаби» — 1:0, «Динамо» — 1:0, «Црвена Звезда» — 2:1) и пока никому не проиграл дома («Маккаби» — 1:1, «Динамо» — 2:0).
В других первых матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов зафиксированы такие результаты: «Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:3, «Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:3. Еще четыре поединка («Базель» — «Копенгаген», «Буде-Глимт» — «Штурм», «Селтик» — «Кайрат» и «Фенербахче» — «Бенфика») будут сыграны в среду, 20 августа.
Фото kurir. rs
