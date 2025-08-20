Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете

Вас угощают хинкали, но вы понятия не имеете, как их есть согласно этикету? Тогда эта информация вам точно пригодится.

Это блюдо едят руками. Сначала возьмите хинкали за хвостик, надкусите тесто сбоку и выпейте бульон, стараясь не пролить его. Затем съешьте остальную часть хинкали, оставляя хвостик на тарелке. В интернете даже существуют подробные инструкции этого процесса. Но того, что вы прочитаете в этой статье, вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно.

Хинкали — традиционное блюдо грузинской кухни. Оно не предполагает каких-то особых подходов. Все должно быть естественно и удобно.

Ресторанный этикет позволит вам не запачкать свою одежду и тех, кто сидит рядом. Ведь если бульон брызнет на блузу или костюм, в этом нет ничего хорошего.

Кстати, если не знаете, как есть какое-то блюдо, лучше не заказывайте его. Что-то пробовать впервые лучше в кругу родных и близких, но никак не в обществе деловых партнеров.

