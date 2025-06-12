Тест «Ресторанный этикет» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

Знание этикета еще никогда не было лишним. То, как вы ведете себя за столом, может рассказать окружающим о вас многое. Например, о воспитании, характере…

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Этот авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской поможет вам чувствовать себя комфортно во многих ситуациях.

Тест «Ресторанный этикет» 1. Бранч — это поздний завтрак, переходящий в обед, который устраивают: РЕКЛАМА А. в выходной день

Б. в любой день недели

В. в пятницу 2. На шведском столе гости могут брать А. на вынос столько еды, сколько хотят

Б. столько еды, сколько хотят

В. лишь не больше двух фруктов РЕКЛАМА 3. Хлеб в ресторане нужно есть А. отламывая кусочек и отправляя в рот

Б. откусывая от ломтика

В. пользуясь ножом и вилкой 4. Какое из лакомств не подают на дипломатическом приеме А. эклер

Б. пирог с маком

В. мороженое 5. Тирамису едят РЕКЛАМА А. десертной ложкой

В. с помощью вилки и ножа

В. кофейной ложечкой 6. На дипломатическом приеме не подают А. десерты, украшенные свежими ягодами

Б. пана-коту

В. целые груши и персики

Правильные ответы

1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — А, 6 — В.

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру этикета. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы неплохо разбираетесь в этой сфере, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь этикетом, говорит о том, что вы личность, которая находится на пути к этому.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, стоит ли делиться едой в ресторане, или лучше этого не делать.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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