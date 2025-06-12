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Стиль жизни

Тест «Ресторанный этикет» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

22:27 12 июня 2025
Тест «Ресторанний етикет»

Знание этикета еще никогда не было лишним. То, как вы ведете себя за столом, может рассказать окружающим о вас многое. Например, о воспитании, характере…

Этот авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской поможет вам чувствовать себя комфортно во многих ситуациях.

Тест «Ресторанный этикет»

1. Бранч — это поздний завтрак, переходящий в обед, который устраивают:

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А. в выходной день
 Б. в любой день недели
В. в пятницу

2. На шведском столе гости могут брать

А. на вынос столько еды, сколько хотят
 Б. столько еды, сколько хотят
В. лишь не больше двух фруктов

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3. Хлеб в ресторане нужно есть

А. отламывая кусочек и отправляя в рот
 Б. откусывая от ломтика
В. пользуясь ножом и вилкой

4. Какое из лакомств не подают на дипломатическом приеме

А. эклер
 Б. пирог с маком
В. мороженое

5. Тирамису едят

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А. десертной ложкой
В. с помощью вилки и ножа
В. кофейной ложечкой

6. На дипломатическом приеме не подают

А. десерты, украшенные свежими ягодами
 Б. пана-коту
В. целые груши и персики

Правильные ответы

1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — А, 6 — В.

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру этикета. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы неплохо разбираетесь в этой сфере, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь этикетом, говорит о том, что вы личность, которая находится на пути к этому.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, стоит ли делиться едой в ресторане, или лучше этого не делать.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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