- 08:17 Овнам — энергия, Ракам — эмоции, а Львам — творчество: гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака
- 00:07 Украина U21 обидно проиграла Дании на старте Евро-2025: видеообзор матча
- 12.06 22:27 Тест «Ресторанный этикет» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 12.06 22:00 Необычный салат от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: вкусен с жареным картофелем
- 12.06 21:30 Загадочное кольцо на пальце дочери Джоли и Питта спровоцировало слухи о возможной помолвке
- 12.06 21:01 Лучшие овощи и фрукты от гипертонии: обязательно включите их в свое меню
- 12.06 20:45 «Цветочные натюрморты восстанавливают нас, как сама природа», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 12.06 20:32 Год родные надеялись и ждали: в Винницкой области попрощались с воином, который принял последний бой на Донетчине
- 12.06 20:07 Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию
- 12.06 19:57 Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня
- 12.06 19:43 Не только не добавят, но и отнимут: кого из пенсионеров и почему заставят вернуть выплаты
- 12.06 19:34 Зеленский назвал условие, когда «москва зазвучит миролюбиво»
Тест «Ресторанный этикет» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
Знание этикета еще никогда не было лишним. То, как вы ведете себя за столом, может рассказать окружающим о вас многое. Например, о воспитании, характере…
Этот авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской поможет вам чувствовать себя комфортно во многих ситуациях.
Тест «Ресторанный этикет»
1. Бранч — это поздний завтрак, переходящий в обед, который устраивают:
А. в выходной день
Б. в любой день недели
В. в пятницу
2. На шведском столе гости могут брать
А. на вынос столько еды, сколько хотят
Б. столько еды, сколько хотят
В. лишь не больше двух фруктов
3. Хлеб в ресторане нужно есть
А. отламывая кусочек и отправляя в рот
Б. откусывая от ломтика
В. пользуясь ножом и вилкой
4. Какое из лакомств не подают на дипломатическом приеме
А. эклер
Б. пирог с маком
В. мороженое
5. Тирамису едят
А. десертной ложкой
В. с помощью вилки и ножа
В. кофейной ложечкой
6. На дипломатическом приеме не подают
А. десерты, украшенные свежими ягодами
Б. пана-коту
В. целые груши и персики
Правильные ответы
1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — А, 6 — В.
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру этикета. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы неплохо разбираетесь в этой сфере, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь этикетом, говорит о том, что вы личность, которая находится на пути к этому.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, стоит ли делиться едой в ресторане, или лучше этого не делать.
Фото из альбома Ольги Сметанской133
Читайте нас в Facebook
Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня