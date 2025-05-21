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Синдром последнего кусочка на блюде: брать или не брать?
Последний кусочек пирога или шашлыка на общем блюде может вызвать шекспировские страсти. Брать или не брать? — вот в чем вопрос. Увы, ни одна энциклопедия по этикету не дает на этот вопрос однозначного ответа.
Многое зависит от ситуации. Но в любом случае не стоит жадничать. Вряд ли этот кусочек для вас столь важен, как собственная репутация в кругу коллег и деловых партнеров. Поставьте эти два фактора на весы — и решение придет само собой.
И все же этот кусочек придется кому-то взять, чтобы официант смог убрать со стола тарелку.
Даже если блюдо вам очень понравилось, не стоит на него налегать. Дайте возможность насладиться им и другим гостям.
Не следует демонстративно выбирать самый лакомый кусочек. Такое поведение никого не красит.
Если речь идет о пицце, сразу оцените, какое количество кусочков рассчитано на каждого присутствующего. И ни в коем случае не берите три кусочка, если на каждого рассчитано по два.
Не ешьте быстро, с жадностью. Это выглядит несколько карикатурно.
Ранее тренд-редактор «ФАКТОВ» Ольга Сметанская предлагала читателям пройти тест на знание нового ресторанного этикета.
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Фото Ольги Сметанской263
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