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Стиль жизни

Синдром последнего кусочка на блюде: брать или не брать?

22:26 21 мая 2025
Блюдо с едой. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Последний кусочек пирога или шашлыка на общем блюде может вызвать шекспировские страсти. Брать или не брать? — вот в чем вопрос. Увы, ни одна энциклопедия по этикету не дает на этот вопрос однозначного ответа.

Многое зависит от ситуации. Но в любом случае не стоит жадничать. Вряд ли этот кусочек для вас столь важен, как собственная репутация в кругу коллег и деловых партнеров. Поставьте эти два фактора на весы — и решение придет само собой.

И все же этот кусочек придется кому-то взять, чтобы официант смог убрать со стола тарелку.

Даже если блюдо вам очень понравилось, не стоит на него налегать. Дайте возможность насладиться им и другим гостям.

Не следует демонстративно выбирать самый лакомый кусочек. Такое поведение никого не красит.

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Если речь идет о пицце, сразу оцените, какое количество кусочков рассчитано на каждого присутствующего. И ни в коем случае не берите три кусочка, если на каждого рассчитано по два.

Не ешьте быстро, с жадностью. Это выглядит несколько карикатурно.

Ранее тренд-редактор «ФАКТОВ» Ольга Сметанская предлагала читателям пройти тест на знание нового ресторанного этикета.

Читайте также: Этикет за столом: почему не стоит обсуждать чужие гастрономические предпочтения

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Фото Ольги Сметанской

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