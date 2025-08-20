«Может получиться та же история, что и с Будапештским меморандумом»: эксперт о гарантии безопасности «как в 5-й статье»

Гарантии безопасности для Украины, о которых говорили на встрече президента Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, на деле окажутся подобием уже имеющегося Будапештского меморандума, когда страны могут помогать друг другу, но не обязаны вступать в войну за кого-то. Об этом пишет доцент Института международных отношений Николай Капитоненко

«Новая фишка. Гарантии безопасности «как в 5 статье».

Эта статья Вашингтонского договора не предусматривает автоматического вступления в войну. Там говорится о том, что нападение на одного считается нападением на всех, и если оно случится, каждый из союзников будет помогать жертве. Так, как посчитает нужным — а считать можно по-разному.

Дело в том, что сила НАТО не в том, как сформулирована 5 статья, а в совпадающих интересах союзников — о котором потенциальные противники в курсе. На НАТО им страшно нападать.

Если же формулировку типа 5 статьи Вашингтонского договора предложить отдельно взятой Украине, без членства в НАТО, это просто будет слабое обязательство помогать, чем получится, примерно так, как оно уже есть в соглашениях по безопасности.

Может получиться та же история, что и с Будапештским меморандумом. В том смысле, что его мало кто читал, но все критикуют, когда уже поздно и, собственно, нет оснований: и США, и Британия свои обязательства по нему выполнили.

Высший пилотаж дипломатии великих держав: продать малым простенькие обещания как можно дороже".

Напомним, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко считает, что окончание российско-украинской войны в любой форме в данный период времени невыгодно никому, кроме Трампа, который хочет получить Нобелевскую премию мира.

