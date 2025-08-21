Единственный способ: Пекин прокомментировал переговоры между Украиной и США о завершении войны

В Китае, который потенциально может остановить войну, подчеркивают, что выступают за мирное политическое решение войны между россией и Украиной. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин, пишет Global Times.

«После встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров мы поддерживаем все международные инициативы для достижения стабильного мира», — отметила представитель МИД Китая.

Представитель МИД Китая Мао Нин повторила, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными способами разрешения «кризиса в Украине».

«Китай поддерживает все усилия, способствующие миру», — добавила она.

Напомним, 18 августа в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Позже американский президент заявил, что «Украина получит много земли». Вероятно, речь шла о результатах переговоров с путиным о так называемом «обмене территориями».

