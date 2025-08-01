- 08:41 Дроны врага ударили по Днепропетровщине и Харькову, есть раненые
- 08:17 Ракам стоит отдохнуть от соцсетей и внешнего шума, а Тельцам перестать все контролировать: гороскоп на субботу, 2 августа
- 01.08 22:28 Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 01.08 22:00 Необычный крем-суп — всего три ингредиента: варится так быстро, что вы удивитесь
- 01.08 21:31 «Рада, что на мне было нижнее белье»: Дженнифер Лопес пережила конфуз во время концерта
- 01.08 21:03 Эта приправа творит чудеса: просто добавьте ее в горшок с растением
- 01.08 20:06 Салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком: просто, сытно и оригинально
- 01.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 01.08 19:54 Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
- 01.08 19:37 «Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву
- 01.08 19:22 Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд
- 01.08 19:15 Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
Это не США: аналитик назвал страну, которая может заставить путина остановить войну
Есть ли какие-то невоенные действия, такие как тарифы или санкции, которые могли бы заставить путина остановиться — этот вопрос широко обсуждается. Военный аналитик Майкл Кларк, который ранее назвал два момента, которые помогут Украине переломить ход войны, отмечает, что россия является одной из самых санкционных стран в мире.
«Санкции могут быть очень важными, и существуют всевозможные споры относительно того, когда санкции наиболее эффективны, — добавляет он. — Они никогда не работают сами по себе — только в пакете с другими мерами давления».
По его мнению, страны могли бы ввести больше санкций и «активнее отслеживать их выполнение», но резкие изменения произойдут, если Китай выступит против путина и скажет ему отступить.
«У китайцев нет особого мотива останавливать эту войну. Они получают от нее выгоду, поэтому вероятность того, что Си Цзиньпин будет сильно давить на путина, при текущих обстоятельствах, крайне низка», — говорит Кларк.
Но, добавил эксперт, это та «единственная вещь, которая могла бы существенно изменить ситуацию».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение Виктора Небоженко, который считает, что на самом деле Пекин хочет руками и кровью Украины бесконечно ослабить путинскую россию.235
Читайте нас в Facebook
Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа