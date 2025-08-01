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Мир

Это не США: аналитик назвал страну, которая может заставить путина остановить войну

18:33 1 августа 2025
путин и Си Цзиньпин

Есть ли какие-то невоенные действия, такие как тарифы или санкции, которые могли бы заставить путина остановиться — этот вопрос широко обсуждается. Военный аналитик Майкл Кларк, который ранее назвал два момента, которые помогут Украине переломить ход войны, отмечает, что россия является одной из самых санкционных стран в мире.

«Санкции могут быть очень важными, и существуют всевозможные споры относительно того, когда санкции наиболее эффективны, — добавляет он. — Они никогда не работают сами по себе — только в пакете с другими мерами давления».

По его мнению, страны могли бы ввести больше санкций и «активнее отслеживать их выполнение», но резкие изменения произойдут, если Китай выступит против путина и скажет ему отступить.

«У китайцев нет особого мотива останавливать эту войну. Они получают от нее выгоду, поэтому вероятность того, что Си Цзиньпин будет сильно давить на путина, при текущих обстоятельствах, крайне низка», — говорит Кларк.

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Но, добавил эксперт, это та «единственная вещь, которая могла бы существенно изменить ситуацию».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение Виктора Небоженко, который считает, что на самом деле Пекин хочет руками и кровью Украины бесконечно ослабить путинскую россию.

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