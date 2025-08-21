Президент Франции Эмманюэль Макрон, заявлявший, что Франция предпочла бы не покупать оружие у США, призвал европейцев «не быть наивными» по отношению к россии, которая будет «длительной дестабилизирующей силой». Он заявил, что путин — «хищник, людоед у наших ворот», которому «нужно продолжать есть» ради «собственного выживания».

ВІДЕО ДНЯ

«С 2007—2008 годов президент путин редко выполнял свои обещания. Он постоянно являлся дестабилизирующей силой. И стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть», — подчеркнул президент Франции, пишет Le Figaro.

Президент Франции считает, что россия навсегда «стала дестабилизирующей силой и потенциальной угрозой для многих из нас».

«Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовало армию численностью более 1,3 миллиона, не вернется в состояние мира и открытой демократической системы за одну ночь, — предупредил он. — Так что даже для собственного выживания ему нужно продолжать есть. Вот и все. И потому это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что на Францию нападут завтра, но это угроза для европейцев. Мы не должны быть наивными».

РЕКЛАМА

Ранее основательница ОО «Центр поддержки аэроразведки» Мария Берлинская, комментируя требования путина, отметила, что Украина оказалась в заложниках двух империй.

РЕКЛАМА

124

Читайте нас в Facebook