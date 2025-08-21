- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
«путин — людоед, которому нужно продолжать есть, чтобы выжить»: Макрон раскритиковал кремль
Президент Франции Эмманюэль Макрон, заявлявший, что Франция предпочла бы не покупать оружие у США, призвал европейцев «не быть наивными» по отношению к россии, которая будет «длительной дестабилизирующей силой». Он заявил, что путин — «хищник, людоед у наших ворот», которому «нужно продолжать есть» ради «собственного выживания».
«С 2007—2008 годов президент путин редко выполнял свои обещания. Он постоянно являлся дестабилизирующей силой. И стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть», — подчеркнул президент Франции, пишет Le Figaro.
Президент Франции считает, что россия навсегда «стала дестабилизирующей силой и потенциальной угрозой для многих из нас».
«Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовало армию численностью более 1,3 миллиона, не вернется в состояние мира и открытой демократической системы за одну ночь, — предупредил он. — Так что даже для собственного выживания ему нужно продолжать есть. Вот и все. И потому это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что на Францию нападут завтра, но это угроза для европейцев. Мы не должны быть наивными».
Ранее основательница ОО «Центр поддержки аэроразведки» Мария Берлинская, комментируя требования путина, отметила, что Украина оказалась в заложниках двух империй.124
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели