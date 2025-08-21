41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
«путин — людоед, которому нужно продолжать есть, чтобы выжить»: Макрон раскритиковал кремль

15:24 21 августа 2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон, заявлявший, что Франция предпочла бы не покупать оружие у США, призвал европейцев «не быть наивными» по отношению к россии, которая будет «длительной дестабилизирующей силой». Он заявил, что путин — «хищник, людоед у наших ворот», которому «нужно продолжать есть» ради «собственного выживания».

«С 2007—2008 годов президент путин редко выполнял свои обещания. Он постоянно являлся дестабилизирующей силой. И стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть», — подчеркнул президент Франции, пишет Le Figaro.

Президент Франции считает, что россия навсегда «стала дестабилизирующей силой и потенциальной угрозой для многих из нас».

«Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовало армию численностью более 1,3 миллиона, не вернется в состояние мира и открытой демократической системы за одну ночь, — предупредил он. — Так что даже для собственного выживания ему нужно продолжать есть. Вот и все. И потому это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что на Францию нападут завтра, но это угроза для европейцев. Мы не должны быть наивными».

Ранее основательница ОО «Центр поддержки аэроразведки» Мария Берлинская, комментируя требования путина, отметила, что Украина оказалась в заложниках двух империй.

