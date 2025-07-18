Франция предпочла бы не покупать оружие у США: что произошло

После заявлений президента США Дональда Трампа о продаже оружия европейским странам для Украины на миллиарды долларов возникло определенное сопротивление. Чешская Республика, например, объявила, что предпочитает сосредоточиться на собственных инициативах. Некоторое время назад страна инициировала успешную закупку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Киева. Как пишет Politico, критические голоса также звучат из Франции.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщает издание, ссылаясь на двух французских чиновников, Париж не хочет участвовать в инициативе по закупке американского оружия. Издание отмечает, что президент Эммануэль Макрон давно выступает за развитие европейской оборонной промышленности, отдавая приоритет местным закупкам.

Пресс-секретарь правительства Софи Примас заявила, что Франция намерена уделить «максимальный» приоритет закупке европейского оружия. Она добавила, что они отдают «максимальное предпочтение европейским закупкам».

Однако, поскольку Украине нужна быстрая помощь, а США являются лидером в определенных системах вооружения, сомнительно, сможет ли Киев обойтись без поддержки Вашингтона. Например, Украина использует американскую систему Patriot для наземной противовоздушной обороны и постоянно запрашивает дополнительные единицы и ракеты, некоторые из которых, как сообщается, теперь будут доставлены в сжатые сроки. Хотя существует аналогичная французско-итальянская система SAMP/T, она значительно менее распространена. Киев пока получил только две.

РЕКЛАМА

А США также являются лидером в других видах оружия, таких как бомбы и ракеты большой дальности. После недавних заявлений Трампа о продаже оружия европейским странам для Украины появились предположения, что Киев может получить желанные крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью 2400 километров. Однако позже президент США Трамп заявил, что не хочет поставлять Украине ракеты большой дальности. Европа в настоящее время не имеет аналогичного оружия.

Ранее сообщалось, что Украина превратила войну в лабораторию оружия будущего.

РЕКЛАМА

144

Читайте нас в Facebook