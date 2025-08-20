«Откровенно расскажу все»: титулованная Бех-Романчук, отстраненная из-за допинга на 4 года, выступила с заявлением

Украинская чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук, провалившая допинг-тест и отстраненная от выступлений на 4 года, опубликовала резкое заявление в социальных сетях.

«Всю свою жизнь я посвятила спорту и честной борьбе, — написала 30-летняя спортсменка в Instagram. — Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт — это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы подвергнуть сомнению, и я горжусь этим.

Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта — за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего, эмоционально, и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и своем здоровье.

Вскоре будет обнародовано решение Athletics Integrity Unit, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать какие-либо документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов, поэтому скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все".

Как известно, 19 августа, Независимый орган по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) объявил о дисквалификации Марины Бех-Романчук на 4 года (до мая 2029-го) на основании допинг-пробы от 7 декабря 2024 года, в которой были обнаружены метаболиты тестостерона.

Напомним, что украинская прыгунья тройным и в длину замужем за двукратным призером Олимпийских игр по плаванию Михаилом Романчуком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европейских игр в Кракове.

Фото НОК Украины, Instagram



