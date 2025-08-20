- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Сама не ожидала: СолоХа стала многодетной мамой (фото)
Певица СолоХа (Тереза Балашова), которая хотела представлять Украину на «Евровидении-2025», родила сына.
Мальчик родился 17 августа, в воскресенье. Его назвали Акимом.
Радостной новостью многодетная мама поделилась в Instagram.
«Мы родились. Мой сынишка, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя» , — написала счастливая мама.
Также СолоХа выложила в соцсети фото с малышом в белом одеяле и шапочке.
В интервью украинским журналистам СолоХа рассказала, что роды были преждевременными — на 35 неделе беременности. Неожиданность застала певицу во время вечерней прогулки с семьей.
«Мы с мужем и дочерьми решили вечером пойти в кафе. И я почувствовала, что началось. Было неожиданно «, — рассказала артистка.
Роды были непростыми: певица потеряла много крови, а врачам пришлось действовать максимально слаженно и профессионально.
По словам СолоХи, во время кесарева сечения она оставалась в сознании. Видела все происходящее, но ничего не чувствовала. Муж сидел рядом в родовом зале.
СолоХа уже более четырех лет в отношениях с мужем Максимом, который работает в правоохранительных органах. Супруги воспитывают двух дочерей: совместного ребенка Евлалию, которой в сентябре исполнится два года, и Ариану — дочь певицы от предыдущего брака.
