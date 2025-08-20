Сама не ожидала: СолоХа стала многодетной мамой (фото)

Певица СолоХа (Тереза Балашова), которая хотела представлять Украину на «Евровидении-2025», родила сына.

Мальчик родился 17 августа, в воскресенье. Его назвали Акимом.

ВІДЕО ДНЯ

Радостной новостью многодетная мама поделилась в Instagram.



«Мы родились. Мой сынишка, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя» , — написала счастливая мама.

Также СолоХа выложила в соцсети фото с малышом в белом одеяле и шапочке.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В интервью украинским журналистам СолоХа рассказала, что роды были преждевременными — на 35 неделе беременности. Неожиданность застала певицу во время вечерней прогулки с семьей.

«Мы с мужем и дочерьми решили вечером пойти в кафе. И я почувствовала, что началось. Было неожиданно «, — рассказала артистка.

Роды были непростыми: певица потеряла много крови, а врачам пришлось действовать максимально слаженно и профессионально.

По словам СолоХи, во время кесарева сечения она оставалась в сознании. Видела все происходящее, но ничего не чувствовала. Муж сидел рядом в родовом зале.

РЕКЛАМА

СолоХа уже более четырех лет в отношениях с мужем Максимом, который работает в правоохранительных органах. Супруги воспитывают двух дочерей: совместного ребенка Евлалию, которой в сентябре исполнится два года, и Ариану — дочь певицы от предыдущего брака.

Ранее мы писали о том, как СолоХа критиковала свою коллегу по цеху Klavdia Petrivna, за которую вступился певец Melovin.

252

Читайте нас в Facebook