Тарифы после войны шокируют украинцев: насколько могут подорожать тепло и горячая вода для населения

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, ранее называвший существующую в Украине систему начислений за услуги ЖКХ неэффективной и рассказывал, как украинцев заставляют переплачивать за коммуналку, спрогнозировал, насколько могут вырасти тарифы после завершения боевых действий.

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В интервью «ТСН» он упомянул о меморандуме с МВФ, в котором подчеркивается необходимость увеличения цен на газ, свет, тепло и воду до рыночных, добавив, что речь идет «далеко не о 50 процентах» роста тарифов.

По его словам, рыночные цены на электроэнергию могут достигать 9−11 гривен за кВт/ч. Сейчас — 4,32 гривны. За кубометр газа, который сейчас у клиентов «Нефтегаза» стоит 8 гривен, рыночная цена в стране колеблется от 20 до 30 гривен.

«Прогнозируемое повышение тарифов может быть очень значительным», — говорит эксперт и добавляет, что рост тарифов на свет «потянет» за собой удорожание обслуживания многоквартирных домов — процентов на 20.

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«Наибольшее влияние повышения тарифов на газ будет оказываться на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на голубое топливо. То есть если стоимость газа вырастет на 100 процентов, то пропорционально вырастут и тарифы на горячую воду и тепло», — говорит Олег Попенко.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг не исключал, что тариф на холодную воду может достичь 200 гривен за кубометр.

Фото Pixabay

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