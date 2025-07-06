- 06.07 22:28 Как пить сок и лимонад в ресторане: некоторые нюансы известны далеко не всем
- 06.07 22:01 Деликатесная квашеная черешня к сыру: готовится так просто, что вы не поверите
- 06.07 21:30 Дженнифер Лопес спела о своей боли от «разрушения» брака с Беном Аффлеком
- 06.07 21:01 Незаметные ягоды с уникальными свойствами: этого о малине вы не знали
- 06.07 20:45 «Сервизы с такими узорами не случайно дарились на свадьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.07 20:33 Осиротели трое детей: в Сумской области погиб защитник с Черниговщины
- 06.07 20:06 Пиде с сыром и томатами: сытная выпечка, которую можно даже на диете
- 06.07 19:47 «Динамо» сполна поквиталось с «Кишвардой» за стартовую неудачу на сборе в Австрии: видеообзор матча
- 06.07 19:43 россия увеличивает использование химического оружия в Украине: что происходит
- 06.07 19:33 Таро подают надежду: перед кем открывается мощный период освобождения от тяжестей прошлого и страхов
- 06.07 18:54 Кабмин готовит изменения в системе спецпенсий: что хотят поменять
- 06.07 18:38 На фронте за день почти 100 боев: в Генштабе назвали самые горячие направления
Тарифы после войны шокируют украинцев: насколько могут подорожать тепло и горячая вода для населения
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, ранее называвший существующую в Украине систему начислений за услуги ЖКХ неэффективной и рассказывал, как украинцев заставляют переплачивать за коммуналку, спрогнозировал, насколько могут вырасти тарифы после завершения боевых действий.
В интервью «ТСН» он упомянул о меморандуме с МВФ, в котором подчеркивается необходимость увеличения цен на газ, свет, тепло и воду до рыночных, добавив, что речь идет «далеко не о 50 процентах» роста тарифов.
По его словам, рыночные цены на электроэнергию могут достигать 9−11 гривен за кВт/ч. Сейчас — 4,32 гривны. За кубометр газа, который сейчас у клиентов «Нефтегаза» стоит 8 гривен, рыночная цена в стране колеблется от 20 до 30 гривен.
«Прогнозируемое повышение тарифов может быть очень значительным», — говорит эксперт и добавляет, что рост тарифов на свет «потянет» за собой удорожание обслуживания многоквартирных домов — процентов на 20.
«Наибольшее влияние повышения тарифов на газ будет оказываться на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на голубое топливо. То есть если стоимость газа вырастет на 100 процентов, то пропорционально вырастут и тарифы на горячую воду и тепло», — говорит Олег Попенко.
Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг не исключал, что тариф на холодную воду может достичь 200 гривен за кубометр.
Фото Pixabay183
Читайте нас в Facebook
«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова
Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза