Андрей Джеджула лег под нож пластического хирурга: что «подправил» телеведущий

Шоумен и телеведущий Андрей Джеджула, недавно третий раз ставший отцом — его любимая родила дочь Эмилию, еще весной рассказывал, что готовится «лечь под нож пластического хирурга».

Он признавался, что уже давно думал сделать такую операцию, «ибо годы берут свое». «Я решил себе подшаманить верхние веки», — говорил Джеджула еще в мае. И вот сейчас он выложил в сеть несколько фотографий из клиники, а также спустя некоторое время после операции, пишет «РБК-Украина».

Эта процедура называется блефаропластикой, когда врач убирает нависание верхних век.

Телеведущий рассказал, что операция прошла успешно, но после пребывания в клинике ему приходилось немного ограничивать свои активности по совету врачей.

Кстати, этой весной в клинику обращалась и жена певца Виктора Павлика Екатерина, которой делали пластику подбородка. А за полгода до этого она сделала ринопластику, показав фото «до» и «после».

