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Это очень неожиданно: популярный телеведущий в третий раз стал отцом
Популярный шоумен и телеведущий Андрей Джеджула, который недавно обратился к бывшей, сообщил новость. На своей странице в социальной сети он выложил фотографию с младенцем, и написал, что снова стал отцом. Для многих это оказалось настоящей неожиданностью, потому что Андрей скрывает свою личную жизнь и не делился подробностями, кто его возлюбленная.
Известно, что у Джеджулы уже двое детей от предыдущих браков. Старшего сына Даниэля ему родила модель Санта Димопулос — сейчас парень живет вместе с отцом. С дочерью Аделиной от блогера Юлии Леус он видится несколько раз в неделю. Младшую дочь ведущего назвали Эмилией.
«Хорошие новости тоже сегодня есть! — написал Андрей. — Я опять папа!.. К нашей семье присоединилась маленький ангелочек Эмилия! Поздравляем новую жительницу планеты Земля!»
Подписчики отреагировали на новость и спросили о других детях Андрея, живут ли они вместе.
«И да, и нет (средняя дочь живет с папой 3 суток в неделю, по решению суда) сын уже год живет с папой», — ответил ведущий.
«Андрейчик, поздравляем! - написала актриса Ольга Сумская. — Невероятно счастливы за вас!»
«Ой, какая же радость!!! — поделились впечатлениями. — От таких мужчин можно рожать много деток, такое счастье Андрей!!! Пусть ваша принцесса растет в вашей любви и заботе, желаю чтобы Вселенная ее оберегала».
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