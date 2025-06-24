Это очень неожиданно: популярный телеведущий в третий раз стал отцом

Популярный шоумен и телеведущий Андрей Джеджула, который недавно обратился к бывшей, сообщил новость. На своей странице в социальной сети он выложил фотографию с младенцем, и написал, что снова стал отцом. Для многих это оказалось настоящей неожиданностью, потому что Андрей скрывает свою личную жизнь и не делился подробностями, кто его возлюбленная.

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Андрей Джеджула с новорожденной дочерью

Известно, что у Джеджулы уже двое детей от предыдущих браков. Старшего сына Даниэля ему родила модель Санта Димопулос — сейчас парень живет вместе с отцом. С дочерью Аделиной от блогера Юлии Леус он видится несколько раз в неделю. Младшую дочь ведущего назвали Эмилией.

Андрей со старшими сыном и дочерью

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«Хорошие новости тоже сегодня есть! — написал Андрей. — Я опять папа!.. К нашей семье присоединилась маленький ангелочек Эмилия! Поздравляем новую жительницу планеты Земля!»

P. s. Понимаю, что для большинства это очень неожиданно! Но такую радостную новость не смог от вас скрыть! Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных из личной жизни, которые я сделал максимально личными в это трудное для всех нас время!"

Подписчики отреагировали на новость и спросили о других детях Андрея, живут ли они вместе.

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«И да, и нет (средняя дочь живет с папой 3 суток в неделю, по решению суда) сын уже год живет с папой», — ответил ведущий.

«Андрейчик, поздравляем! - написала актриса Ольга Сумская. — Невероятно счастливы за вас!»

«Ой, какая же радость!!! — поделились впечатлениями. — От таких мужчин можно рожать много деток, такое счастье Андрей!!! Пусть ваша принцесса растет в вашей любви и заботе, желаю чтобы Вселенная ее оберегала».

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Ранее «ФАКТЫ сообщали, что популярный актер Павел Текучев впервые стал отцом.

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