Знатоки Таро, составившие прогноз на неделю, с 18 по 24 августа, представили расклад карт для каждого из знаков Зодиака на четверг, 21 августа.

Овен — «Башня»

Таро-прогноз на завтра для Овнов предупреждает, что 21 августа может стать временем внезапных перемен, которые нарушат привычное течение событий и планы, пишет slovofraza.com. Впрочем, речь идет не о катастрофе, а об очищении пространства для чего-то нового. Это может касаться как работы и срочных изменений в проектах, так и личной жизни, где разговор может изменить представление об отношениях.

Совет карт: не сопротивляйтесь переменкм — воспринимайте их как необходимый этап.

Телец — «Справедливость»

Таро-прогноз на завтра для Тельцов обращает внимание знака на то, что 21 августа следует хорошо обдумывать свои слова и взвешивать действия — все, совершенное в этот день будет иметь свои последствия. Так, в профессиональной сфере знак могут ожидать собеседования или проверки, во время которых нужно будет показать свою компетентность. А в личной сфере Тельцам следует избегать двусмысленности — только честность и прямота помогут сохранить доверие близкого человека.

Совет карт: сохраняйте ум холодным, поступайте чесно и вы сможете добиться уважения и стабильности.

Близнецы — «Дьявол»

Таро-расклад на завтра для Близнецов предупреждает, что день может быть наполнен соблазнами и манипуляциями. Противостоять им поможет ясность ума и уменее видеть суть происходящего. Так, в профессиональной сфере знаку могут предложить участие в перспективном на первый взгляд проекте, который может оказаться весьма рискованным. Карта предупреждает, что в этот день могут проявиться зависимости или ситуации, где легко попасть под чужое влияние. Это касается, в том числе и личной сферы.

Совет карт: осознанность поможет освободиться от ненужных ограничений.

Рак — «Звезда»

Таро-прогноз на завтра для Раков обещает день, наполненный надеждой и вдохновением, когда знак сможет увидеть направление, куда ему следует двигаться дальше. В профессиональной сфере это означает постановку новых целей, в личной — романтику и искренние разговоры. Даже если вам кажется, что в какой-либо ситуации присутствует неопределенность, Ракам следует доверять своей интуиции и верить в лучшее.

Совет карт: если будете двигаться вперед с верой, то ваши действия принесут плоды в будущем.

Лев — «Мир»

Таро-прогноз на завтра для Львов предупреждает, что 21 августа — день завершения одного важного этапа и подготовки к новому. Так, на работе может завершиться проект, а заслуги в работе надним Льва будут признаны. В личной жизни знака все будет гармонично, радостно и стабильно. Ведь карта символизирует гармонию, целостность и внутреннее удовлетворение.

Совет карт: подумайте о новых целях и горизонтах, которые открываются перед вами.

Дева — «Императрица»

Таро-прогноз на завтра для Дев определяет 21 августа как день, связанный с заботой, уютом и созиданием. Завтра следует уделить больше внимания домашним вопросам, творчеству, а также близким людям — они оценят вашу теплоту и заботу. На работе Девы смогут увидеть результаты своих усилий и проявить креативность.

Совет карт: будьте щедрыми и открытыми — это привлечёт к вам новые возможности

Весы — «Колесо Фортуны»

Таро-прогноз на завтра для Весов сулит знаку неожиданные события и перемены. Знаку важно не пропустить новые возможности, которые может подбросить ему судьба. Так, это могут быть новые перспективные предложения на работе или же встречи, меняющие привычний ход событий. Карта «Колесо Фортуны» говорит о том, что судьба может подбросить новые возможности, которые важно успеть заметить.

Совет карт: будьте гибкими и не бойтесь нового, отказываясь от старого.

Скорпион — «Солнце»

Таро-прогноз на завтра для Скорпионов сулит знаку день вдохновения и радости, ясности во всем, признание его заслуг и успех в делах. Личная жизнь обещает быть гармоничной. Небольшие трудности, которые могут возникнуть на пути Скорпионов, не испортят им настроения, если относиться ко всему происходящему с оптимизмом.

Совет карт: делитесь идеями и будьте открыты миру.

Стрелец — «Повешенный»

Таро-прогноз на завтра для Стрельцов не исключает, что знаку потребуется переосмысление всего происходящего, когда важно взглянуть на ситуацию с другой стороны и скорректировать планы. Так что на работе возможны задержки — к ним следуется отнестись как к возможности все еще раз обдумать или что-либо поменять в задуманном ранее. В этот день спешка ни к чему хорошему не приведет.

Совет дня: сделайте паузу — она может открыть путь к верному решению.

Козерог — «Сила»

Таро-прогноз для Козерогов на завтра советует знаку проявлять терпение и мягкость, которые могут стать более действенным инструментом, чем диктат и давление. День готовит знаку проверку на умение контролировать себя и сохранять внутреннюю уверенность. Это время благоприятно для решения конфликтных ситуаций и переговоров. Осознанность действий и воздержание от импульсивных действий — залог успеха в этот день.

Совет карт: проявите выдержку — и сможете добиться успеха в самых непростых ситуациях.

Водолей — «Отшельник»

Таро-прогноз на завтра для Водолеев показывает, что знаку потребуется заняться самоанализом, снизив активность. 21 августа лучше сосредоточить внимание на индивидуальных задачах, требующих внимания и точности. А личной жизни знака может появиться потребность в уединении или откровенном разговоре. Для Водолеев будет важным прислушиваться к внутреннему голосу и интуиции.

Совет карт: иногда именно в тишине рождаются верные решения.

Рыбы — «Императрица»

Таро-прогноз на завтра для Рыб гласит, что этот день в жизни знака будет наполнен гармонией, заботой и творческим вдохновением. Успешным будут все дела, связанные с развитием, красотой и созиданием. Близкие Рыб оценят теплоту и внимание знака, а на работе их идеи, направленные на долгосрочный результат, будут оценены. 21 августа тот день, когда даже маленькие дела принесут радость и ощущение полноты жизни.

Совет карт: проявите больше внимания дому, близким людям и хобби.

