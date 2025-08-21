Это провокация: в Польше отреагировали на взрыв российского дрона

Периодически российские беспилотники пересекают воздушное пространство стран НАТО. Вот и на днях министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что беспилотник, взорвавшийся в Осинах, был российским дроном.

«россия снова провоцирует страны НАТО. После инцидентов с беспилотниками, которые произошли в Румынии, Литве и Латвии, мы снова имеем дело с российским беспилотником, — заявил министр на пресс-конференции. - Это особый момент, когда идут дискуссии о мире. В то время, когда есть надежда, что эта война, объявленная россией, война против Украины, война, которая также угрожает странам НАТО, имеет шанс закончиться, россия снова провоцирует».

Он добавил, что продолжаются брифинги со службами Министерства внутренних дел и администрации и Министерства национальной обороны.

«Все союзники проинформированы об этом вопросе. Я связался с руководителем Бюро национальной безопасности. Мы общаемся в правительстве с премьер-министром и вице-премьер-министром Сикорским, которые примут соответствующие дипломатические шаги», — подчеркнул министр национальной обороны.

Также министр объявил, что поручил оперативному командованию подготовить «всесторонний отчет о российской провокации и рекомендациях, вытекающих из нее».

«Эта провокация также направлена на сеяние неопределенности и распространение дезинформации. Поэтому стоит прислушиваться к подтвержденным и основанным на реальности сообщениям, а не на дезинформации», — отметил министр обороны.

В свою очередь вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что инцидент стал нарушением воздушного пространства страны.

«Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши перед НАТО является защита собственной территории. Министерство иностранных дел выразит протест против виновного», — написал он в соцсети Х.

Напомним, российский дрон упал в ночь на 20 августа недалеко от села Осины. Это произошло в кукурузном поле за пределами населенного пункта. Но в ближайшей хозяйственной постройке повылетали стекла.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Польше заявили, что не против сбивать российские ракеты, но есть нюансы.

