Перестаньте манипулировать: Сикорский о словах Келлога о польских солдатах в Украине

Специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты, которые одобрили передачу Украине ракет к Patriot от Германии, обсуждают со своими союзниками возможность развертывания сил к западу от реки Днепр после вступления в силу режима прекращения огня. В этом контексте он упомянул Польшу. Министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал ситуацию, пишет onet.

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«Генерал Келлог, возможно, преувеличил, что Польша будет частью этой операции, если она состоится, но наше участие в этой операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле, — заверил он. — Мы уважаем и любим генерала Келлога. Обратите внимание, он сказал „следует“, то есть он так думает, но это не значит, что так и будет».

Министр иностранных дел подчеркнул, что украинская сторона не оказывает давления на Польшу по введению войск в Украину. После разговора с журналистами министр опубликовал сообщение на платформе X, в которой вновь подчеркнул, что Польша не будет посылать солдат в Украину.

«Перестаньте манипулировать», — написал он.

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На вопрос, появится ли путин в Стамбуле для переговоров с Владимиром Зеленским, Сикорский ответил, что «должен».

«Если он хочет мира, он должен согласиться на безусловное прекращение огня на 30 дней. Во-первых, чтобы можно было проверить, действительно ли оно вступило в силу, а во-вторых, при таких условиях, чтобы мы могли говорить о возвращении к миру. Это испытание, которое Запад и США поставили перед путиным, — сказал руководитель польской дипломатии — Если путин не появится, это должно означать, что президент США, который сделал путину ряд уступок, сделает соответствующие выводы».

Ранее сообщалось, как Зеленский прокомментировал «готовность» путина к прямым переговорам.

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