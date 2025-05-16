- 16.05 22:27 Модный аксессуар лета-2025: подойдет для любого стиля и бюджета
- 16.05 22:01 Эта великолепная закуска готовится за пять минут: рецепт вас удивит простотой
- 16.05 21:31 Мнит себя богом, женатым на Дженнифер Энистон: звездная актриса страдает от преследователя
- 16.05 21:02 Добавьте это к утреннему кофе: как усилить сжигание жира
- 16.05 20:45 «Ария Одарки из оперы „Запорожец за Дунаем“ гениально воплощена в фарфоровых штофах супругами Трегубовыми», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 16.05 20:36 За службу получил «Крест Храбрых»: на войне погиб лейтенант полиции со Львовщины
- 16.05 20:08 Рогалики на творожном тесте: вкусно так, что не оторваться
- 16.05 19:45 Оккупанты не могут осуществить прорыв: эксперт о летнем наступлении врага
- 16.05 19:21 Курс доллара до 25 мая: повлияет ли на него отмена «экономического безвиза» с ЕС
- 16.05 19:08 Части украинцев выплатят по 11 тысяч гривен на человека: кто может претендовать
- 16.05 18:59 Близнецам — «Шестерка Кубков» и ностальгия, Девам — «Луна» и осторожность: Таро-прогноз на субботу, 17 мая
- 16.05 18:53 Не остановится ни перед чем: Оля Полякова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Перестаньте манипулировать: Сикорский о словах Келлога о польских солдатах в Украине
Специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты, которые одобрили передачу Украине ракет к Patriot от Германии, обсуждают со своими союзниками возможность развертывания сил к западу от реки Днепр после вступления в силу режима прекращения огня. В этом контексте он упомянул Польшу. Министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал ситуацию, пишет onet.
«Генерал Келлог, возможно, преувеличил, что Польша будет частью этой операции, если она состоится, но наше участие в этой операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле, — заверил он. — Мы уважаем и любим генерала Келлога. Обратите внимание, он сказал „следует“, то есть он так думает, но это не значит, что так и будет».
Министр иностранных дел подчеркнул, что украинская сторона не оказывает давления на Польшу по введению войск в Украину. После разговора с журналистами министр опубликовал сообщение на платформе X, в которой вновь подчеркнул, что Польша не будет посылать солдат в Украину.
«Перестаньте манипулировать», — написал он.
На вопрос, появится ли путин в Стамбуле для переговоров с Владимиром Зеленским, Сикорский ответил, что «должен».
«Если он хочет мира, он должен согласиться на безусловное прекращение огня на 30 дней. Во-первых, чтобы можно было проверить, действительно ли оно вступило в силу, а во-вторых, при таких условиях, чтобы мы могли говорить о возвращении к миру. Это испытание, которое Запад и США поставили перед путиным, — сказал руководитель польской дипломатии — Если путин не появится, это должно означать, что президент США, который сделал путину ряд уступок, сделает соответствующие выводы».
Ранее сообщалось, как Зеленский прокомментировал «готовность» путина к прямым переговорам.148
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами