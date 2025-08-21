- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
На Украину надвигается холодный фронт: синоптики рассказали, какие области накроют грозы
Синоптики подтвердили предварительный прогноз по осадкам, которые в четверг, 21 августа, накроют несколько регионов Украины.
Так, в Укргидрометцентре отмечают, что сегодня в западных и Житомирской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На других территориях будет сухо.
Ветер прогнозируется преимущественно западный, 5−10 м/с. Температура ночью 13−18 градусов; днем 25−30 градусов, на юге страны — до 33 градусов, в западных областях — 20−25 градусов.
А уже завтра, 22 августа, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украину придет активный циклон средиземноморского происхождения, который принесет с собой дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).
В то же время на востоке и юге сохранится сухая погода. Локальные грозовые дожди возможны на Одесщине. Ветер ожидается с юго-запада, умеренный, а иногда и порывистый.
Температура воздуха в Украине в течение дня 22 будет различаться в зависимости от региона:
- На западе +17+21 градус;
- На севере +21+24 градуса;
- На востоке +30+34 градуса;
- На юге +29+32 градуса;
- В центральной части +29+32, в Винницкой области около +25 градусов.
«В Киеве ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22 градусов. В День Независимости в большинстве областей Украины — сухо, солнечно и умеренно тепло, предполагается +21+26 градусов, только в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свежо, особенно ночью и утром — лишь +8+12 градусов. Характерная синоптическая деталь 24 августа — сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие перемены», — прогнозирует синоптик.
