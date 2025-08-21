На Украину надвигается холодный фронт: синоптики рассказали, какие области накроют грозы

Синоптики подтвердили предварительный прогноз по осадкам, которые в четверг, 21 августа, накроют несколько регионов Украины.

Так, в Укргидрометцентре отмечают, что сегодня в западных и Житомирской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На других территориях будет сухо.

Прогноз погоды на 21 августа. Фото Укргидрометцентра

Ветер прогнозируется преимущественно западный, 5−10 м/с. Температура ночью 13−18 градусов; днем 25−30 градусов, на юге страны — до 33 градусов, в западных областях — 20−25 градусов.

А уже завтра, 22 августа, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украину придет активный циклон средиземноморского происхождения, который принесет с собой дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).

Погодная карта со страницы Натальи Диденко

В то же время на востоке и юге сохранится сухая погода. Локальные грозовые дожди возможны на Одесщине. Ветер ожидается с юго-запада, умеренный, а иногда и порывистый.

Температура воздуха в Украине в течение дня 22 будет различаться в зависимости от региона:

На западе +17+21 градус;

На севере +21+24 градуса;

На востоке +30+34 градуса;

На юге +29+32 градуса;

В центральной части +29+32, в Винницкой области около +25 градусов.

«В Киеве ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22 градусов. В День Независимости в большинстве областей Украины — сухо, солнечно и умеренно тепло, предполагается +21+26 градусов, только в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свежо, особенно ночью и утром — лишь +8+12 градусов. Характерная синоптическая деталь 24 августа — сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие перемены», — прогнозирует синоптик.

Фото Pixabay

