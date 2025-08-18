Лето отступает: жара спадает, в Украину идут дожди

Если в минувшие выходные погоду в Украине определяла область высокого атмосферного давления, благодаря чему не было существенных осадков и было малооблачно, то в течение новой недели ожидается переменная погода с неравномерным распределением температуры и периодическими дождями разной интенсивности.

«Через территорию нашей страны будут время от времени перемещаться атмосферные фронты и гребни высокого давления, поэтому прогнозируются погодные контрасты, а также колебания атмосферного давления, порой будет донимать порывистый ветер. Наиболее жаркая погода предполагается в юго-восточной части Украины, в то время как на западные и северные области во второй половине недели начнет распространяться более прохладная и свежая воздушная масса с северной части Европы», — прогнозирует метеоролог Игорь Кибальчич.

В понедельник, 18 августа, в Прикарпатье, Буковине, Винницкой области, а также в северо-восточной части Украины ожидаются дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5−10 м/с, днем в Одесской области и местами на востоке Украины может усиливаться до 15−17 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +13…+18 °С, в северо-западных областях +8…+13 °С; днем воздух прогреется до +21…+27 °С, в Крыму, Приазовье и на Донбассе +30…+35 °С.

Прогноз погоды на 18 августа. Фото Укргидрометцентра

Во вторник, 19 августа, под влиянием области повышенного атмосферного давления по всей Украине ожидается облачная погода, без осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +8…+14 °С, в дневное +22…+27 °С; в южной части ночью +13…+18 °С, в дневные часы +26…+31 °С.

Прогноз погоды на 19 августа. Фото Укргидрометцентра

В среду, 20 августа, продлится период погоды без осадков по всей Украине. Ветер ожидается преимущественно юго-западного направления, 3−8 м/с. Температура воздуха в ночное время +12…+18 °С, днем +26…+31 °С, на крайнем юге местами до +33 °С.

Прогноз погоды на 20 августа. Фото Укргидрометцентра

В четверг, 21 августа, будет преобладать спокойная и сухая погода в большинстве областей Украины, только в западной части днем начнется дождь в сопровождении грозы, местами возможны сильные ливни, а также шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер ожидается юго-западного направления, 5 — 10 м/с, в Одесской области днем возможны отдельные порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +13…+19 °С, днем +28…+33 °С, в центральных и южных регионах местами до +34…+36 °С; в западной части +23…+28 °С.

Прогноз погоды на 21 августа. Фото Укргидрометцентра

В пятницу, 22 августа, под влиянием фронтального раздела прогнозируются контрастные условия погоды. В западных и северных областях в течение суток будет облачная, дождливая и прохладная погода. На остальной территории сохранится жаркая и сухая погода. Ветер на Левобережье и в южных регионах юго-западный, 7−12 м/с, в северных и западных областях северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +13…+18 °С, днем +18…+23 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночная температура будет колебаться в пределах +16…+21 °С, дневная будет достигать +33…+38 °С.

Прогноз погоды на 22 августа. Фото Укргидрометцентра

В субботу, 23 августа, дожди с грозами пройдут в северных, центральных областях, днем также местами на востоке и юге Украины. В западной части без осадков. Ветер северный/северо-западный, 7−12 м/с, на юге возможны порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях снизится до +7…+12 °С, на остальной территории страны +13…+19 °С; днем температура будет колебаться в пределах +19…+24 °С, на крайнем востоке и в Приазовье +30…+36 °С.

В воскресенье, 24 августа, на всей территории Украины будет наблюдаться устойчивая и прохладная погода, без осадков под влиянием антициклона. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +8…+13 °С, днем +21…+26 °С.

Фото — Pixabay

