Гарантии безопасности, «как в НАТО», не предусматривают предоставления Украине обязательной военной помощи
Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли военную поддержку стране, если на нее снова нападет россия. Предложение, равнозначное пункту о коллективной обороне, подобному 5-й статье устава НАТО, но не предусматривающее фактического членства в Альянсе, продвигает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Это один из ряда прорабатываемых вариантов, поскольку европейские лидеры используют импульс после того, как президент Дональд Трамп согласился поддержать гарантии безопасности для Украины.
Итальянский план признает, что членство Украины в НАТО не рассматривается, но предлагает механизм коллективной помощи как лучший вариант, по словам людей, знакомых с обсуждениями.
Хотя вариант «НАТО-легкий» не отвечает обязательству военного альянса по коллективной обороне, указанному в статье 5 устава НАТО, он обязывает страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро обсудить вопросы реагирования в случае нападения, сообщили источники, попросившие не называть их имен.
По словам источников, варианты будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой оборонной поддержки, экономической помощи, укрепления Вооруженных сил Украины, а также введение санкций против россии. Не было сразу понятно, предусматривает ли план отправку войск в Украину отдельными европейскими странами.
Европейские чиновники взялись за разработку гарантий, включая план отправки французских и британских войск в Украину в рамках потенциального мирного соглашения. Непонятно, как предложение Мелони вписывается в обсуждение. По словам источников, одним из вариантов механизма, предложенного ее правительством, было двустороннее соглашение между Римом и Киевом, подписанное в 2024 году, содержащее договоренности о взаимной безопасности. По словам источников, обсуждения постоянно меняются.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянской газете Repubblica, что идея Мелони «состоит в том, что НАТО как оборонный альянс может обеспечить защиту страны, такой как Украина. Или отдельные страны могут взять на себя обязательство сделать это. В конце концов, лучший механизм будет выбран. Конечно, с НАТО будет гарантирован лучший сдерживающий фактор».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Берлине заговорили о военном участии в гарантиях безопасности Киеву.
