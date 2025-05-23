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У путина выдвинули условие для подписания мирного соглашения с Украиной
В россии, которая продолжает выдвигать Украине ультиматумы, в очередной раз начинают говорить о якобы «нелегитимности» президента Владимира Зеленского и заявляют о необходимости проведения выборов главы государства перед подписанием мирного соглашения.
Об этом, в частности, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) россии сергей лавров, которого цитирует «Интерфакс».
По словам лаврова, перед подписанием мирного соглашения между Киевом и москвой для Украины «оптимальным вариантом» было бы «проведение выборов».
«Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинских властей. Нынешняя конституция Украины якобы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов» , — заявил лавров.
Также он добавил, что, согласно позиции российского диктатора владимира путина, Зеленский якобы «не имеет легитимности».
Отметим, что российская федерация регулярно подвергает сомнению легитимность президента Зеленского после завершения его конституционного пятилетнего срока 20 мая 2024 года. В москве утверждают, что без проведения новых выборов его полномочия якобы утратили силу. Этот тезис активно разгоняется пропагандой страны-террориста и россией на международной арене.
Впрочем, украинское законодательство четко предусматривает, что в военное время выборы не проводятся, а действующий президент продолжает выполнять свои обязанности до инаугурации нового главы государства.
О возможных выборах в Украине и перспективах заморозки войны читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» руководителя экспертной группы Бюро анализа политики, политолога и публициста Виктора Бобиренко.288
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