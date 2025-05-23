У путина выдвинули условие для подписания мирного соглашения с Украиной

В россии, которая продолжает выдвигать Украине ультиматумы, в очередной раз начинают говорить о якобы «нелегитимности» президента Владимира Зеленского и заявляют о необходимости проведения выборов главы государства перед подписанием мирного соглашения.

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Об этом, в частности, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) россии сергей лавров, которого цитирует «Интерфакс».



По словам лаврова, перед подписанием мирного соглашения между Киевом и москвой для Украины «оптимальным вариантом» было бы «проведение выборов».

«Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинских властей. Нынешняя конституция Украины якобы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов» , — заявил лавров.

Также он добавил, что, согласно позиции российского диктатора владимира путина, Зеленский якобы «не имеет легитимности».

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Отметим, что российская федерация регулярно подвергает сомнению легитимность президента Зеленского после завершения его конституционного пятилетнего срока 20 мая 2024 года. В москве утверждают, что без проведения новых выборов его полномочия якобы утратили силу. Этот тезис активно разгоняется пропагандой страны-террориста и россией на международной арене.

Впрочем, украинское законодательство четко предусматривает, что в военное время выборы не проводятся, а действующий президент продолжает выполнять свои обязанности до инаугурации нового главы государства.

О возможных выборах в Украине и перспективах заморозки войны читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» руководителя экспертной группы Бюро анализа политики, политолога и публициста Виктора Бобиренко.

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