С октября на бензин придется тратить за месяц на 700 гривен больше: водителям прогнозируют рост цен
По прогнозам экспертов, из-за введения новых акцизов украинцам стоит готовиться к подорожанию топлива в начале 2026 года. Однако на деле рост цен может случиться уже в октябре. Об этом сообщает Autodosug, по данным которого с октября 2025-го цены на бензин и дизель могут вырасти по меньшей мере на 3−5 гривен за литр. И причина не только в колебаниях мировых котировок на нефть, но и введении дополнительного углеродного регулирования в Европейском союзе, которое напрямую повлияет на украинский рынок.
Так, речь идет о начале второго этапа системы ETS-2, которая охватывает транспортный сектор и обязывает импортеров горючего покупать специальные квоты на выбросы CO₂. Поскольку Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов из стран ЕС, новые расходы неизбежно закладываются в конечную стоимость горючего на украинских АЗС. В результате уже с 1 октября цена топлива может вырасти.
Дополнительным фактором являются мировые котировки: нефть марки Brent за последние два месяца подорожала на 12%, и аналитики прогнозируют дальнейший рост до 90−95 долларов за баррель. Это тоже формирует давление на конечную цену для потребителей. Ситуацию усложняет и нестабильный курс гривни, что напрямую влияет на стоимость импортных энергоносителей.
Для рядовых же водителей подорожание означает дополнительные расходы в среднем на 500−700 гривен ежемесячно при стандартном пробеге, владельцам же коммерческого транспорта придется отдать еще больше. Последнее может вызвать рост цен на перевозимые ими товары уже для всех украинцев.
В настоящий момент, по данным портала Минфин, цена 1 литра бензина и дизеля составляет, соответственно, 58 и 56 гривен.
Тем временем, как писали «ФАКТЫ», россияне снова нанесли удар по крупнейшему в Украине НПЗ — Кременчугскому.241
