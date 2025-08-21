Как прогнать кротов из огорода: самые эффективные способы борьбы

Кроты, которые заводятся на дачных участках, наносят немало вреда, подрывая корни овощей и цветов, а также других растений. С другой стороны, эти зверьки приносят и пользу — они питаются личинками майских жуков, проволочниками и другими вредителями, живущими в почве. Есть несколько методов для избавления от нежелательного соседства, среди которых, в частности, опытные огородники называют применение берзового дегтя.

А «ТСН» приводит еще несколько гуманных способов выжить с участка крота, в частности, использование настоя чеснока и скипидара с их резкими запахами. Кроты, имеющие хорошее обоняние, могут уйти с участка в поиске не таких «ароматных» мест для охоты.

Средство готовится просто: размельчить пять головок чеснока и залить 250 мл аптечного скипидара. Смесь разводят в пяти литрах воды и обрабатывают проблемные места на огороде с помощью распылителя. Особенно тщательно рекомендуют обрабатывать сами кротовины. Обработку можно периодически повторять, особенно после дождей или полива растений и газона.

Также кротам не нравится резкий запах некоторых растений, например, лука, бархатцев, молочая, бобов и нарциссов, которые рекомендуют высаживать либо в местах активности кротов, либо по периметру участка.

Еще один «домашний метрод» — размещение на палках жестянок, которые под действием ветра создают шум и нервируют кротов, которые кроме отличного обоняния обладают еще и чувствительным слухом, а также ощущают вибрацию почвы.

Есть среди рекомендаций и применение воды для залива нор. Говорят, что кроты обычно оставляют затопленные норы. Впрочем, им ничего не мешает нарыть себе новые «хоромы» рядом. Следовательно, к этому совету следует относиться с осторожностью.

Надежным средством защиты считается использование антикротовой сетки, используемой при создании газонов, цветников или грядок. Эту мелкосетчатую металлическую сетку укладывают под слоем грунта — она создает физический предохранитель для кротов.

Фото Pixabay

