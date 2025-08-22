- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
- 22.08 21:32 Очень переоценена: Мэрайя Кэри раскритиковала премию «Грэмми»
- 22.08 21:03 Гниение фруктов на деревьях в августе: как это предотвратить
- 22.08 20:39 С 2014 года защищал страну: в бою на Сумщине погиб защитник из Хмельницкой области
- 22.08 20:16 Булка с яблоками: отличная выпечка для летних чаепитий
- 22.08 20:04 Настоящая «женщина-тропикана»: раскрыты секреты великолепного внешнего вида 48-летней Шакиры
- 22.08 19:41 Гарантия безопасности: США могут закрыть небо над Украиной
- 22.08 19:40 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 22.08 19:22 Весам — «Колесо Фортуны» и перемены, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 23 августа
- 22.08 19:22 Не такие, как многие: у Джеффа Безоса и Марка Цукерберга заметили черту, отличающую их от многих людей
- 22.08 19:01 Предвестник скорой смерти мотора: какой запах должен насторожить водителя
- 22.08 18:45 «Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»
Популярный утренний напиток украинцев подорожает на 20%: причем тут Бразилия
Кофе по утрам можно пить не только с целью завтрака, но и как способ сжечь лишний жир, однако этот напиток может стать украинцам менее доступным чем сейчас. Причина тому — заморозки в Бразилии и рост цен на кофе из этой страны.
Об этом сообщает сайт Bloomberg, по данным которого заморозки уже вызвали рост цен на кофе сорта «арабика» на бирже в Нью-Йорке на 3,3%. В целом же, эксперты говорят о неминуемом падении урожая популярного напитка.
Так, согласно прогнозам Coffee Trading Academy, урожай кофе (арабика и робуста) в сезоне 2025−2026 годов составит около 63,9 млн мешков по 60 кг — это на 2,1% меньше, чем в прошлом году. На ситуацию влияют и геополитические факторы — США, будучи одним из крупнейших потребителей бразильского кофе, недавно ввели 50% пошлины на импорт, неминуемо ведет к росту цен на товар.
Украина, будучи импортером кофе, хотя и не занимает среди покупателей особо большого места, также ощутит на себе подорожание. Так, по данным портала «Минфин» цена 210 граммов Nescafé Gold в украинских магазинах выросла с 390 гривен в январе до 550 гривен в августе и подорожание явно продолжится.
Так, как писали «ФАКТЫ», кроме Бразилии, урожай кофе снизится из-за обильных дождей во Вьетнаме. В результате все это приведет к подорожанию напитка на 20% или примерно на 100 гривен для упаковки в 210 граммов Nescafé Gold.142
Читайте нас в Facebook