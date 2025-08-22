Популярный утренний напиток украинцев подорожает на 20%: причем тут Бразилия

Кофе по утрам можно пить не только с целью завтрака, но и как способ сжечь лишний жир, однако этот напиток может стать украинцам менее доступным чем сейчас. Причина тому — заморозки в Бразилии и рост цен на кофе из этой страны.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщает сайт Bloomberg, по данным которого заморозки уже вызвали рост цен на кофе сорта «арабика» на бирже в Нью-Йорке на 3,3%. В целом же, эксперты говорят о неминуемом падении урожая популярного напитка.

Так, согласно прогнозам Coffee Trading Academy, урожай кофе (арабика и робуста) в сезоне 2025−2026 годов составит около 63,9 млн мешков по 60 кг — это на 2,1% меньше, чем в прошлом году. На ситуацию влияют и геополитические факторы — США, будучи одним из крупнейших потребителей бразильского кофе, недавно ввели 50% пошлины на импорт, неминуемо ведет к росту цен на товар.

Украина, будучи импортером кофе, хотя и не занимает среди покупателей особо большого места, также ощутит на себе подорожание. Так, по данным портала «Минфин» цена 210 граммов Nescafé Gold в украинских магазинах выросла с 390 гривен в январе до 550 гривен в августе и подорожание явно продолжится.

РЕКЛАМА

Так, как писали «ФАКТЫ», кроме Бразилии, урожай кофе снизится из-за обильных дождей во Вьетнаме. В результате все это приведет к подорожанию напитка на 20% или примерно на 100 гривен для упаковки в 210 граммов Nescafé Gold.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас в Facebook