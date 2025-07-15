В Украине до конца года на 20% может подорожать популярный напиток: в чем причина

Вслед за сахаром украинцев может ожидать рост розничных цен на кофе, без которого многие украинцы не представляют себе начало дня. По прогнозам экспертов подорожание может составить до 20%.

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Как сообщает сайт Open4business.com.ua, засуха в Бразилии и аномальные дожди во Вьетнаме, крупнейших странах-производителях кофе серьезно снизят урожай. Следствием этого станет подорожание цены кофе нового урожая примерно на 40% в 2025-м году.

Так, в 2024 году стоимость арабики выросла на 69%, достигнув рекордных уровней и превысив 4,30 доллара за фунт (453,5 грамма) на бирже ICE в начале 2025 года. При этом засуха в Бразилии привела к снижению урожая на 10−11%, что вызвало дефицит, а во Вьетнаме урожай сократился на 10−20% из-за засух и сильных дождей.

Следствием этих потерь может стать рост розничных цен на кофе на 10−20%, что приведет к удорожанию кофе и в кафе, и в розничной продаже. А это, в свою очередь, усилит инфляционное давление, так как рост цен на кофе дополняет рост стоимости других продуктов питания.

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В настоящий момент 100 грамм кофе в зернах в Киеве можно купить в среднем за 80 гривен, а после подорожания цена может составить 96 гривен. Для молотого кофе этот показатель составляет 250 и 300 гривен соответственно для упаковки в 250 граммов.

В целом по данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в 2023 году мировое производство кофе составило около 11 млн тонн или 177 млн мешков в год. Потребление Украины составляет около 1,2 млн мешков ежегодно.

Заметим, что вслед за сахаром и кофе в Украине ожидается и рост цен на сливочное масло, которое можно намазать на булочку к чашечке кофе.

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