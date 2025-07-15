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Деньги

В Украине до конца года на 20% может подорожать популярный напиток: в чем причина

14:31 15 июля 2025
Чашка кофе

Вслед за сахаром украинцев может ожидать рост розничных цен на кофе, без которого многие украинцы не представляют себе начало дня. По прогнозам экспертов подорожание может составить до 20%.

Как сообщает сайт Open4business.com.ua, засуха в Бразилии и аномальные дожди во Вьетнаме, крупнейших странах-производителях кофе серьезно снизят урожай. Следствием этого станет подорожание цены кофе нового урожая примерно на 40% в 2025-м году.

Так, в 2024 году стоимость арабики выросла на 69%, достигнув рекордных уровней и превысив 4,30 доллара за фунт (453,5 грамма) на бирже ICE в начале 2025 года. При этом засуха в Бразилии привела к снижению урожая на 10−11%, что вызвало дефицит, а во Вьетнаме урожай сократился на 10−20% из-за засух и сильных дождей.

Следствием этих потерь может стать рост розничных цен на кофе на 10−20%, что приведет к удорожанию кофе и в кафе, и в розничной продаже. А это, в свою очередь, усилит инфляционное давление, так как рост цен на кофе дополняет рост стоимости других продуктов питания.

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В настоящий момент 100 грамм кофе в зернах в Киеве можно купить в среднем за 80 гривен, а после подорожания цена может составить 96 гривен. Для молотого кофе этот показатель составляет 250 и 300 гривен соответственно для упаковки в 250 граммов.

В целом по данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в 2023 году мировое производство кофе составило около 11 млн тонн или 177 млн мешков в год. Потребление Украины составляет около 1,2 млн мешков ежегодно.

Заметим, что вслед за сахаром и кофе в Украине ожидается и рост цен на сливочное масло, которое можно намазать на булочку к чашечке кофе.

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