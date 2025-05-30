«Ее появление — знак того, что мир уже близок»: звезда сериала «К.О.Д» Елена Вознесенская об испытаниях и рождении третьего ребенка во время войны

Популярная актриса, звезда сериала «К.О.Д.» (СТБ) Елена Вознесенская появится и во втором сезоне телепроекта. Во время его съемок Елена была беременна третьим ребенком. Сценаристы даже специально адаптировали роль героини под состояние актрисы. Она сделала лишь небольшой перерыв на роды и уже через месяц после появления дочери снова вышла на съемочную площадку. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Елена Вознесенская рассказала о жизни во время войны, потерях, детях, внутренней силе и съемках вместе с сыном.

«Постоянные ночные тревоги, испуганный ребенок, который кричит во сне…»

— Елена, мы общались с вами еще в начале большой войны. Что изменилось для вас на четвертом году полномасштабного вторжения?

ВІДЕО ДНЯ

— Моя жизнь продолжает меняться каждый год. В начале войны родилась Ариадна, теперь — Мирослава. Ее имя мы выбрали не зря: она — славящая мир. Очень хочется верить, что ее появление — это знак того, что мир уже близок. Мы всей семьей в это искренне верим.

— Как переживает войну ваша старшая дочь Ариадна, родившаяся уже во время боевых действий?

РЕКЛАМА

— Сейчас мы живем в частном доме за городом, и здесь детям гораздо спокойнее. Взрывы слышны меньше, хотя иногда пролетают «шахеды», работает ПВО. Но это не сравнить с тем, как мы жили на 22-м этаже в Киеве — постоянные ночные тревоги, испуганный ребенок, который кричит во сне… Сейчас все иначе. Дети наконец-то могут спать спокойно.

«Проект "К.О.Д." обожают зрители, я обожаю свою роль», - говорит Елена Вознесенская

— Были ли моменты, когда вы жалели, что все-таки не уехали из страны?

— Нет. И не думаю, что когда-нибудь пожалею. Я очень люблю Украину. Здесь я родилась, выросла, здесь появились на свет мои дети. Мы с мужем много путешествовали по миру, но поняли: наш дом — здесь. Это наша земля и другой страны для нас нет.

РЕКЛАМА

«Когда совсем тяжело — выхожу босиком на траву»

— В начале полномасштабной войны ваши родители уехали из Украины. Как они сейчас?

- К сожалению, мой папа ушел из жизни. Он перенес две сложные операции, начал поправляться, но случилась трагедия… Мы все очень тяжело это пережили. Маму забрали к себе, она сейчас с нами. Ей до сих пор тяжело, но мы рядом.

В этом году не стало и бабушки, ей было 93. Она не пережила смерти отца. В последнее время жила под Киевом. В моем родном Запорожье остались только друзья. Их квартиры еще уцелели, хотя район обстреливают постоянно. Когда разговариваю с ними по телефону — фоном слышны взрывы. То, как они там выживают — это героизм. В Киеве мы не чувствуем и половины того, что переживает Запорожье.

РЕКЛАМА

— Многие сейчас говорят об усталости, апатии, депрессии. Как вы справляетесь с такими состояниями?

— Честно? Не позволяю себе расслабиться — потому что у меня трое детей. И я точно знаю: мое состояние — это состояние моих детей. Если я слаба, тревожна — они тоже плачут, нервничают, злятся. Поэтому я ищу силы в природе. Когда совсем тяжело — выхожу босиком на траву, дышу, обнимаю дерево. Помогает медитация, йоговское дыхание, вода. Душ утром — это мой ритуал очищения. И даже уборка помогает: когда наводишь порядок в доме — упорядочивается и голова. А еще я стараюсь много ходить — иногда 10−15 тысяч шагов в день. Без музыки. Просто слушаю себя и мир вокруг.

На съемочной площадке сериала «К.О.Д.»

— Известно, что вы снимались в сериале вместе с сыном Танаимом. Ему нравится кино?

— Да, он в восторге. Постоянно спрашивает, когда снова поедем на съемки. Он играл в театральной студии, имеет актерское чутье, очень серьезно подходит к ролям. Не знаю, станет ли это его профессией, но сцена ему действительно близка.

— Вы также упоминали, что и Ариадна может появиться в кадре. Хотите, чтобы дети пошли по вашему пути?

— Я хочу, чтобы они шли своим путем. Мы, родители, часто навязываем детям свои мечты, но это неправильно. Наша задача — не управлять, а поддержать. Если вижу в ребенке талант — подсказываю, но не навязываю. В детстве мама хотела, чтобы я стала стоматологом, папа — банкиром. Но ни одна из этих профессий меня не вдохновляла. Поэтому мечтаю, чтобы мои дети выбрали свои, настоящие мечты. Я желаю всем родителям помогать детям обрести себя в этом мире, а не навязывать им свои идеалы. Это очень важно.

— Хотя вы не сразу начали актерскую карьеру. Не жалеете, что выбрали другой путь?

— Я не могу сказать, что сожалею, просто иногда думаю — могла бы начать раньше и получить больше опыта. Большую часть жизни я посвятила телевидению, и мне это действительно нравилось. Сейчас меня спрашивают, планирую ли вернуться на ТВ. Увидим. Пока я в декрете. А телевидение — это не кино, там все должно быть с первого дубля, без права на ошибку. Кино уже стартовало — после полутора месяцев дома я понемногу начала выходить на съемки.

На съемочной площадке сериала «К.О.Д.»

«До восьмого месяца беременности была на площадке»

— Елена, как решились на третьего ребенка во время войны?

- Я всегда мечтала о большой семье. Хотя сначала хотела двоих детей, но в глубине души — всегда представляла большой дом, детский смех, внуков… Такое семейное счастье. И, должно быть, эта мечта и повлияла на решение. Да, сейчас сложно: и психологически, и финансово. Муж волновался, потому что все подорожало, зарабатывать тяжело. Но если можешь и хочешь — почему нет?

С появлением Мирославы у меня появилось новое направление — блогерство. Мне приятно поддерживать украинских производителей, рекламирую то, что действительно использую. Люди доверяют моим отзывам, спрашивают совета. Это классный круг взаимной поддержки — особенно сейчас, когда бизнесам тоже тяжело, а жизнь должна продолжаться.

Елена с новорожденной Мирославой

— Ариадна родилась в период вторжения, и вы делились, как было тогда сложно. Как прошли роды с Мирославой?

- Идеально. Если первые два опыта разделить пополам — то это была Мирослава. Я рожала в родильном по программе «Домашние роды» вместе с врачом. Все было спокойно, без спешки, вечером, без суеты. Мы заселились с мужем, разложили вещи, все как дома.

Мирослава шла в своем темпе, но роды продолжались всего 4,5 часа — это быстро. Самое главное — была правильная атмосфера: когда тебя не прессуют, ты интуитивно чувствуешь свое тело, выбираешь позу, темп. Я даже не хотела выходить из комнаты — настолько было уютно. Да, есть моменты, которые учту на четвертых родах… хотя, пожалуй, морально и физически на четвертые нас уже не хватит.

— А как насчет съемок «К.О.Д.» — вы пошли в декрет или снимались беременной?

- Я снималась беременной — сценарий адаптировали под это. До восьмого месяца была на площадке. Потом родила, еще месяц была дома и вернулась сниматься. Конечно, не просто — сцеживаю молоко, подстраиваюсь под график кормлений. На обеденном перерыве мне привозят ребенка, кормление — и снова на съемку. Вечером уж очень переживаю, если задерживаемся. Но сейчас Мирославе четыре месяца, с шестого — прикорм, так что будет легче.

Проект «К.О.Д.» обожают зрители, я обожаю свою роль — все складывается хорошо.

— Как удается совмещать работу и троих детей?

- Это очень сложно. Необходимо, чтобы сложились все обстоятельства. Мне очень помогает мама. Это и для нее терапия после потери моего отца. Муж утром отвозит старших в школу и садик, вечером забирает. Иногда мама подстраховывает.

Сейчас я не беру дополнительных проектов, кроме «К.О.Д.», а еще снимаю рекламу и блог-контент дома. Это пока мой максимум. Но дети растут, жизнь продолжается.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» актриса и юмористка Лера Товстолес рассказала об испытаниях во время большой войны.

789

Читайте нас в Facebook