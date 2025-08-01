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«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Одну из главных ролей в сериале сыграл известный актер, звезда театра на Левом берегу Андрей Исаенко. По словам Андрея, он ни разу не терял веры в нашу победу за все годы войны.
В эксклюзивном интервью ФАКТАМ Исаенко вспомнил начало большой войны, страх дочери и возвращение к работе.
«Сейчас вообще стало страшнее»
— Я играю спасателя ГСЧСника Дмитрия Мовчана, — рассказывает Андрей. — Его характер соответствует фамилии — молчаливый, но делает свою работу правильно и достигает настойчивостью того, чего хочет. Возможно, чем-то похож на меня. Своей настойчивостью, пожалуй.
— Вся история снималась в Киеве. Последние месяцы в столице были очень тяжелыми. Как справлялись?
— Как всегда. К сожалению, приходит привыкание, хотя, конечно, так не должно быть. Но, знаете, я всегда говорю, что нашим защитникам на фронте еще сложнее. Поэтому стараюсь себя в этом плане не жалеть. Да, бывает сложно, но все равно не так, как нашим парням и девушкам.
— Вы ходите в укрытие?
— После того как «Шахед» прилетел в наш дом, ходим. В середине марта был прилет в первое парадное, а мы живем в восьмом. Звук был такой сильный, что я от него проснулся. Сейчас вообще стало страшнее, потому что теперь они запускают «Шахеды» партиями. Теперь, когда слышим тревогу, видим, что летит много «Шахедов», берем с собой все, чтобы дочь спала и идем в паркинг. Если я понимаю, что на следующий день у меня съемки, прошу жену, чтобы дала и мне немного поспать, а она тогда «дежурит».
— Не было мыслей отправить жену с дочерью за границу?
— Мысли, может, и были — у нас много знакомых в Закарпатье, Западной Украине, где все-таки меньше чувствуется война. Но жена тоже работает — она режиссер — поэтому остаемся в Киеве. Возможно, удастся отправить отдохнуть ребенка — это самое главное.
— Как дочь реагирует на жизнь во время войны?
— Конечно, ей страшно. Знаете, уже пришел тот возраст, когда она понимает, что такое смерть, потери. Особенно, когда я говорю во время тревоги, что, давайте вы уйдете, а я еще посплю, она начинает умолять меня, чтобы я пошел с ними, потому что ужасно волнуется. И я иду.
«Живу с мыслью, что все будет хорошо»
— Вы родились в Запорожье…
— До 22 лет жил там, учился. Потом переехал в Киев, попробовал свои силы в театре на Левом берегу и с тех пор там работаю. А в Запорожье осталась вся моя семья — мама, папа, сестра и ее семья. Они никуда не уезжали. Но я вам скажу, что сейчас там тише, чем в Киеве. Да, были времена, когда к ним прилетала баллистика и КАБы, но сейчас такого меньше. Да и слава Богу, что родные живут не очень близко к опасным местам. Кстати, первая подземная школа в Запорожье открылась именно та, что заканчивал я.
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— В начале большой войны многие пережили период отчаяния, когда не знали, что делать.
— У меня такого не было. Я всегда верил, что все будет хорошо и не надо себя и близких накручивать отрицательными мыслями. Я сумел себя настроить. Тем более, придерживаюсь правила — «или в армию, или для армии». Поэтому активно помогаю нашим ребятам, которые воюют. Спокойно делаю свое дело, понимаю, что культура должна развиваться. Очень радуюсь, что зритель сейчас пошел в театр. Что нет уже того времени, когда приезжали москальские театры и собирали здесь кучу зрителей, а на наши ходили мало. К сожалению, ситуация изменилась только после такого жестокого повода. Но уж как есть. Если людям хочется отдохнуть, то они идут в театр. Потому что здесь можно попасть в какой-то другой мир, хотя бы на несколько часов. Пусть это иллюзорная реальность, но она дает ответы на жизненные вопросы. Здесь можно побыть наедине со своими мыслями или просто посмеяться.
— В начале вторжения, когда все закрылось, о чем думали?
— Я пошел в военкомат, мне сказали: твое кпд в том, что ты помогаешь. А я всегда верил, что культура будет необходима, так и случилось. Я даже не представлял себя в другой реальности. Может, я и умею что-то делать, но такие мысли отгонял. Слава Богу мы не сделали, как планировали, ремонт кухни и гостиной, поэтому финансовая подушка у нас была, чтобы пережить безработицу.
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— Помните, когда снова вернулись в актерство?
— Помню, как со спектаклем «Плохие дороги» мы театром ездили по Европе. В июле 2022 года в Риге поставили его для беженцев из Украины. Он идет до сих пор. Потом вернулись в Украину, нашим худруком стала Олеся Жураковская — нам с ней очень повезло. В феврале 2023 года я первый раз вышел на съемочную площадку — играл в серии новелл. Потом понемногу вернулись и съемки сериалов.
— Война изменила вас?
— Она изменила каждого, но проанализируем это, когда она закончится, когда будет недостаток адреналина. Даже у тех, кто не был на фронте. Вот тогда мы поймем, как изменились, но не сейчас. Многие не выдерживают — идут к психологам. Я к ним еще не обращался, стараюсь такие мысли отложить на потом. Просто живу с мыслью, что все будет хорошо, и она поддерживает меня эмоционально. Когда наступит Победа, возможно, уехал бы на море. Но сейчас… даже за границу не хочется. Хотя имею такую возможность, я забронирован. Но у меня есть внутренний барьер, который не позволяет это сделать. Поэтому просто держимся. Поскольку другого выхода у нас нет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом продолжаются съемки спортивного реалити «Без границ», ведущими которого стали актриса Надежда Хильская и блогер Анатолий Анатолич. Его героями станут 12 украинских ветеранов, а премьера запланирована на осень этого года.
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Фото предоставлены Андреем Исаенко2068
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