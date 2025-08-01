«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны

В Киеве завершились съемки сериала «Служба 112» (ICTV2). 16-серийная история расскажет о героях современности — спасателях, парамедиках и полицейских. Съемки проходили также в Вышгороде и Ирпене. Было привлечено 250 локаций, многие из которых созданы прямо с нуля. Среди съемочных дней были и ночные смены, часто прерывавшиеся из-за вражеских атак. Одну из главных ролей в сериале сыграл известный актер, звезда театра на Левом берегу Андрей Исаенко. По словам Андрея, он ни разу не терял веры в нашу победу за все годы войны. В эксклюзивном интервью ФАКТАМ Исаенко вспомнил начало большой войны, страх дочери и возвращение к работе.

«Сейчас вообще стало страшнее»

— Я играю спасателя ГСЧСника Дмитрия Мовчана, — рассказывает Андрей. — Его характер соответствует фамилии — молчаливый, но делает свою работу правильно и достигает настойчивостью того, чего хочет. Возможно, чем-то похож на меня. Своей настойчивостью, пожалуй.

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— Вся история снималась в Киеве. Последние месяцы в столице были очень тяжелыми. Как справлялись?

— Как всегда. К сожалению, приходит привыкание, хотя, конечно, так не должно быть. Но, знаете, я всегда говорю, что нашим защитникам на фронте еще сложнее. Поэтому стараюсь себя в этом плане не жалеть. Да, бывает сложно, но все равно не так, как нашим парням и девушкам.

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По словам актера, герой, которого он играет, характером похож на него

— Вы ходите в укрытие?

— После того как «Шахед» прилетел в наш дом, ходим. В середине марта был прилет в первое парадное, а мы живем в восьмом. Звук был такой сильный, что я от него проснулся. Сейчас вообще стало страшнее, потому что теперь они запускают «Шахеды» партиями. Теперь, когда слышим тревогу, видим, что летит много «Шахедов», берем с собой все, чтобы дочь спала и идем в паркинг. Если я понимаю, что на следующий день у меня съемки, прошу жену, чтобы дала и мне немного поспать, а она тогда «дежурит».

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Андрей Исаенко с женой и дочерью

— Не было мыслей отправить жену с дочерью за границу?

— Мысли, может, и были — у нас много знакомых в Закарпатье, Западной Украине, где все-таки меньше чувствуется война. Но жена тоже работает — она режиссер — поэтому остаемся в Киеве. Возможно, удастся отправить отдохнуть ребенка — это самое главное.

— Как дочь реагирует на жизнь во время войны?

— Конечно, ей страшно. Знаете, уже пришел тот возраст, когда она понимает, что такое смерть, потери. Особенно, когда я говорю во время тревоги, что, давайте вы уйдете, а я еще посплю, она начинает умолять меня, чтобы я пошел с ними, потому что ужасно волнуется. И я иду.

Сериал "Служба 112" рассказывает о героях современности - спасателях, парамедиках и полицейских

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«Живу с мыслью, что все будет хорошо»

— Вы родились в Запорожье…

— До 22 лет жил там, учился. Потом переехал в Киев, попробовал свои силы в театре на Левом берегу и с тех пор там работаю. А в Запорожье осталась вся моя семья — мама, папа, сестра и ее семья. Они никуда не уезжали. Но я вам скажу, что сейчас там тише, чем в Киеве. Да, были времена, когда к ним прилетала баллистика и КАБы, но сейчас такого меньше. Да и слава Богу, что родные живут не очень близко к опасным местам. Кстати, первая подземная школа в Запорожье открылась именно та, что заканчивал я.

— В начале большой войны многие пережили период отчаяния, когда не знали, что делать.

— У меня такого не было. Я всегда верил, что все будет хорошо и не надо себя и близких накручивать отрицательными мыслями. Я сумел себя настроить. Тем более, придерживаюсь правила — «или в армию, или для армии». Поэтому активно помогаю нашим ребятам, которые воюют. Спокойно делаю свое дело, понимаю, что культура должна развиваться. Очень радуюсь, что зритель сейчас пошел в театр. Что нет уже того времени, когда приезжали москальские театры и собирали здесь кучу зрителей, а на наши ходили мало. К сожалению, ситуация изменилась только после такого жестокого повода. Но уж как есть. Если людям хочется отдохнуть, то они идут в театр. Потому что здесь можно попасть в какой-то другой мир, хотя бы на несколько часов. Пусть это иллюзорная реальность, но она дает ответы на жизненные вопросы. Здесь можно побыть наедине со своими мыслями или просто посмеяться.

Андрей Исаенко сыграл главную роль в популярном сериале "Майор Сковорода"

— В начале вторжения, когда все закрылось, о чем думали?

— Я пошел в военкомат, мне сказали: твое кпд в том, что ты помогаешь. А я всегда верил, что культура будет необходима, так и случилось. Я даже не представлял себя в другой реальности. Может, я и умею что-то делать, но такие мысли отгонял. Слава Богу мы не сделали, как планировали, ремонт кухни и гостиной, поэтому финансовая подушка у нас была, чтобы пережить безработицу.

— Помните, когда снова вернулись в актерство?

— Помню, как со спектаклем «Плохие дороги» мы театром ездили по Европе. В июле 2022 года в Риге поставили его для беженцев из Украины. Он идет до сих пор. Потом вернулись в Украину, нашим худруком стала Олеся Жураковская — нам с ней очень повезло. В феврале 2023 года я первый раз вышел на съемочную площадку — играл в серии новелл. Потом понемногу вернулись и съемки сериалов.

"Я всегда верил, что и во время войны культура будет необходима, так и произошло", - говорит актер

— Война изменила вас?

— Она изменила каждого, но проанализируем это, когда она закончится, когда будет недостаток адреналина. Даже у тех, кто не был на фронте. Вот тогда мы поймем, как изменились, но не сейчас. Многие не выдерживают — идут к психологам. Я к ним еще не обращался, стараюсь такие мысли отложить на потом. Просто живу с мыслью, что все будет хорошо, и она поддерживает меня эмоционально. Когда наступит Победа, возможно, уехал бы на море. Но сейчас… даже за границу не хочется. Хотя имею такую возможность, я забронирован. Но у меня есть внутренний барьер, который не позволяет это сделать. Поэтому просто держимся. Поскольку другого выхода у нас нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом продолжаются съемки спортивного реалити «Без границ», ведущими которого стали актриса Надежда Хильская и блогер Анатолий Анатолич. Его героями станут 12 украинских ветеранов, а премьера запланирована на осень этого года.

Фото предоставлены Андреем Исаенко

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