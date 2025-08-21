41.01 / 41.52 47.85 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Семья новой заместительницы министра юстиции Галущенко покупала недвижимость у россиян во время войны, — СМИ

15:37 21 августа 2025
Минюст

12 октября 2022 года, когда Киев только что пережил один из самых масштабных ракетных ударов, а страна входила в эпоху первых блэкаутов, семья Людмилы Кравченко, ныне заместительницы министра юстиции Германа Галущенко, решила инвестировать в недвижимость за границей. Об этом пишут «Українські новини» со ссылкой на источники, в распоряжении которых оказались соответствующие документы.

По информации СМИ, речь идет о квартире в болгарской Варне, которую оформили на дочь Кравченко.

«История не была бы громкой, если бы не деталь: продавцами стали пятеро граждан россии из семьи Мокрицких. Это люди не случайные — они основатели компании „Экопан-Новосибирск“ из рф, а Вячеслав Мокрицкий, среди них, является основателем организации „Российское воинское братство“, которая поддерживает российских ветеранов войны, в частности и тех, кто воевал против Украины», — сообщили «Українські новини».

Отмечается, что приобретение имущества у таких лиц фактически означало финансирование представителей государства-агрессора в разгар войны.

РЕКЛАМА

«И именно этого человека — Людмилу Кравченко — Галущенко сегодня сделал своей заместительницей», — пишут «Українські новини».

Ранее СМИ сообщали, что житомирского депутата Ирину Костюшко выгнали из фракции за российский паспорт.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мясо. Фото pixabay

Суперпопулярный у украинцев продукт может резко подешеветь

Метод &quot;двух ложек&quot;

Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей

кабачковые котлеты

Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блогера

Следующий материал
Новости партнеров