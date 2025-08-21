Семья новой заместительницы министра юстиции Галущенко покупала недвижимость у россиян во время войны, — СМИ

12 октября 2022 года, когда Киев только что пережил один из самых масштабных ракетных ударов, а страна входила в эпоху первых блэкаутов, семья Людмилы Кравченко, ныне заместительницы министра юстиции Германа Галущенко, решила инвестировать в недвижимость за границей. Об этом пишут «Українські новини» со ссылкой на источники, в распоряжении которых оказались соответствующие документы.

По информации СМИ, речь идет о квартире в болгарской Варне, которую оформили на дочь Кравченко.

«История не была бы громкой, если бы не деталь: продавцами стали пятеро граждан россии из семьи Мокрицких. Это люди не случайные — они основатели компании „Экопан-Новосибирск“ из рф, а Вячеслав Мокрицкий, среди них, является основателем организации „Российское воинское братство“, которая поддерживает российских ветеранов войны, в частности и тех, кто воевал против Украины», — сообщили «Українські новини».

Отмечается, что приобретение имущества у таких лиц фактически означало финансирование представителей государства-агрессора в разгар войны.

«И именно этого человека — Людмилу Кравченко — Галущенко сегодня сделал своей заместительницей», — пишут «Українські новини».

Ранее СМИ сообщали, что житомирского депутата Ирину Костюшко выгнали из фракции за российский паспорт.

