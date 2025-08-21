Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций

Житомирское «Полесье», ранее сумевшее пройти «Санта Колому» из Андорры и венгерский «Пакш», провело на стадионе «Татран» в словацком Прешове первый поединок отборочного раунда плей-офф Лиги конференций против двукратного финалиста турнира итальянской «Фиорентины».

Лига конференций. Отборочный раунд плей-офф. Первый матч

«Полесье» (Украина) — «Фиорентина» (Италия) — 0:3

«Полесье»: Кудрик, Корнийчук (Гонсалвеш, 69), Сарапий (Бескоровайный, 83), Чоботенко (Жоао Виалле, 83), Кравченко, Андриевский (Толедо Коста, 76), Бабенко, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Филиппов (Гайдучик, 69).

Голы: Кудрик (8, в свои ворота), Госенс (32), Гудмундссон (69).

Команда Руслана Ротаня, утомленная плотным графиком игр и постоянными скитаниями по Европе (впрочем, как и «Шахтер» и «Динамо»), получила шанс проверить себя на фоне итальянского гранда и, дал бы Бог, сотворить чудо.

281,25 млн евро против 23,55 млн — такова колоссальная разница в общей трансферной стоимости футболистов «Фиорентины» и «Полесья». О чем говорить, если один только форвард «фиалок» Мойзе Кин дороже больше чем в два раза (50 млн) всего состава житомирян. В любом случае, парням Ротаня нужно было выходить на поле и отдавать все силы. А там уже, как сложится.

К сожалению, не сложилось. Команда экс-наставника «Милана» Стефано Пиоли благодаря автоголу вратаря житомирян Кудрика (после «выстрела» Кина) и точным ударам Госенса и Гудмундссона уверенно победила, увеличив свою беспроигрышную серию в противостоянии с украинскими клубами до 11 матчей (семь побед, четыре ничьи). При этом третий мяч «фиалки» забили, уже играя в меньшинстве (в конце первого тайма прямую красную карточку за удар соперника локтем схлопотал Кин).

Ответная встреча соперников состоится 28 августа на стадионе клуба «Сассуоло» «Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (домашняя арена «Фиорентины» «Артемио Франки» во Флоренции — на реконструкции).

Напомним, что если «Полесье» вдруг пройдет «Фиорентину», то выступит в основном раунде Лиги конференций, если же нет, то вылетит из еврокубков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Полесье» в домашнем поединке чемпионата Украины уступило ЛНЗ.

Фото ФК «Полесье»



