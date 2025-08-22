- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Рада поддержала выплаты по 50 тысяч гривен отдельной группе военных
После продления срока обращения за единовременной помощью для раненых или потерявших трудоспособность бойцов Рада приняла еще одно важное решение для военных. Так, парламент в первом чтении принял законопроект, предусматривающий государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном лечении. За документ проголосовали 270 народных депутатов.
Об этом говорится на странице документа на сайте парламента.
Согласно проекту закона, военные, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении более 30 дней, смогут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен. Эти выплаты предусмотрены в первые три месяца лечения.
Также законопроект регулирует порядок выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученных в плену. Это позволит избежать бюрократических помех и различных трактовок при оформлении документов.
В настоящее время такие выплаты доступны только военным, имеющим ранения, контузии или увечья. Однако многие освобожденные из плена нуждаются в медицинской помощи не из-за травм, а из-за тяжелых болезней, полученных или обостренных во время пребывания в плену.
Отметим, что недавно Министерство здравоохранения Украины обновило список медицинских учреждений, обеспечивающих освобожденным из плена военным, правоохранителям, спасателям и гражданским необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.
Кроме того, Минобороны предлагает увеличить отпуск и выплаты освобожденным из плена военным.
Ранее «ФАКТЫ» писали, кто имеет право на пенсию по инвалидности в результате боевых действий.
