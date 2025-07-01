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Не только военные: кто имеет право на пенсию по инвалидности вследствие боевых действий

17:49 1 июля 2025
Как получить пенсию по инвалидности вследствие боевых действий

Статус лица с инвалидностью в результате войны предоставляется не только военным, но и гражданским лицам, пострадавшим от боевых действий, участвовавших в разминировании, АТО или Евромайдане. Это дает право на оформление пенсии, пишет На пенсии.

Необходимые документы и размер выплат

Для оформления пенсии в Пенсионный фонд подайте заявление, паспорт/свидетельство о рождении, идентификационный код, трудовую книжку (или другие документы о стаже/доходе), удостоверение личности с инвалидностью в результате войны и фотографию.

Размеры пенсий в 2025 году:
• I группа: 16 847 грн
• II группа: 13 822 грн
• III группа: 9478 грн

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Пенсия назначается с даты установления инвалидности, если обращение подано в течение трех месяцев. В противном случае — с даты обращения.

Нужна консультация?

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в систему бесплатной правовой помощи по номеру 0−800−213−103 (будние дни, 8:00—18:00, звонки бесплатные).

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Как писали «ФАКТЫ», украинским пенсионерам хотят увеличить среднюю пенсию на 50%.

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