- 00:28 Ястремская с огненным маникюром сенсационно выбила с Уимблдона вторую ракетку мира
- 01.07 23:59 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 01.07 22:27 ТОП-3 причины, когда подарки могут испортить настроение: важен такт и внимание к деталям
- 01.07 21:59 Очень нежный и сочный рыбный пирог: готовится просто, а съедается мгновенно
- 01.07 21:31 Дженнифер Лопес обеспокоена: скандальный рэпер Дидди планирует взрывную месть
- 01.07 21:02 Не все полезные: какие орехи следует исключить из своего рациона
- 01.07 20:43 Умер знаменитый экс-футболист «Карпат»
- 01.07 20:35 9 месяцев теплилась надежда: 27-летний воин с Ровенщины вернулся с поля боя «на щите»
- 01.07 20:08 Летний салат из капусты с пикантной заправкой: он не может не понравиться
- 01.07 20:07 Верховный Суд признал незаконным запрет «Нашего края», — заявление партии
- 01.07 19:49 Дышите глубже: эксперты предсказывают падение цен на бензин в Украине
- 01.07 19:44 Вместо прорыва — музей на колесах: как бронепоезд россиян должен остановить дроны ВСУ
Не только военные: кто имеет право на пенсию по инвалидности вследствие боевых действий
Статус лица с инвалидностью в результате войны предоставляется не только военным, но и гражданским лицам, пострадавшим от боевых действий, участвовавших в разминировании, АТО или Евромайдане. Это дает право на оформление пенсии, пишет На пенсии.
Необходимые документы и размер выплат
Для оформления пенсии в Пенсионный фонд подайте заявление, паспорт/свидетельство о рождении, идентификационный код, трудовую книжку (или другие документы о стаже/доходе), удостоверение личности с инвалидностью в результате войны и фотографию.
Размеры пенсий в 2025 году:
• I группа: 16 847 грн
• II группа: 13 822 грн
• III группа: 9478 грн
Пенсия назначается с даты установления инвалидности, если обращение подано в течение трех месяцев. В противном случае — с даты обращения.
Нужна консультация?
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в систему бесплатной правовой помощи по номеру 0−800−213−103 (будние дни,
Как писали «ФАКТЫ», украинским пенсионерам хотят увеличить среднюю пенсию на 50%.65
Читайте нас в Facebook
Рыбам — эмоциональное очищение, Овнам — карьера, а Девам — изменение планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля
Весам — «Двойка Мечей» и непростой выбор, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на среду, 2 июля