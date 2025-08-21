Семья военных могут получить 15 млн гривен: как Кабмин поддерживает семьи погибших

Из-за того, что в Украине продолжается война и гибнут люди, Кабмин согласовал решения, направленные на поддержку армии.



Речь идет, в частности, о больших выплатах семьям погибших в плену и упрощению процедур для армии, написала премьер-министр Юлия Свириденко.

«Провели внеочередной Кабмин. По поручению Ставки было принято решение, которое поможет быстро закрыть потребности фронта», — отметила она в сети.

В частности, правительство утвердило компенсацию в размере 15 млн. гривен для семей воинов, погибших в плену россиян. Как подчеркнула премьер Юлия Свириденко, это исполнение закона, подписанного президентом 29 июля. В то же время уточняется, что выплата не касается тех случаев, когда военный добровольно сдался в плен.

Еще одно важное решение — продление срока обращения за единовременной помощью для раненых или утративших трудоспособность. Теперь можно подать документы в течение года после получения соответствующего статуса.

Также Кабмин упростил процедуры, связанные с техникой для армии. Военные части теперь смогут напрямую покупать за средства пикапы, квадроциклы, баги и мотоциклы без лишней бюрократии.

«Цена будет определяться по рыночной стоимости или экспертной оценке. Это позволяет быстро обновлять технику, которая быстро изнашивается на передовой», — пояснила Свириденко.

Кроме того, правительство разрешило списывать изношенное военное имущество стоимостью до 1 700 000 гривен без согласования с высшими инстанциями. Это ускорит замену утратившего годность снаряжения, но упрощение не коснется стрелкового оружия или недвижимости.

