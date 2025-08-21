41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Семья военных могут получить 15 млн гривен: как Кабмин поддерживает семьи погибших

12:00 21 августа 2025
Деньги

Из-за того, что в Украине продолжается война и гибнут люди, Кабмин согласовал решения, направленные на поддержку армии.

Речь идет, в частности, о больших выплатах семьям погибших в плену и упрощению процедур для армии, написала премьер-министр Юлия Свириденко.

«Провели внеочередной Кабмин. По поручению Ставки было принято решение, которое поможет быстро закрыть потребности фронта», — отметила она в сети.

В частности, правительство утвердило компенсацию в размере 15 млн. гривен для семей воинов, погибших в плену россиян. Как подчеркнула премьер Юлия Свириденко, это исполнение закона, подписанного президентом 29 июля. В то же время уточняется, что выплата не касается тех случаев, когда военный добровольно сдался в плен.

Еще одно важное решение — продление срока обращения за единовременной помощью для раненых или утративших трудоспособность. Теперь можно подать документы в течение года после получения соответствующего статуса.

РЕКЛАМА

Также Кабмин упростил процедуры, связанные с техникой для армии. Военные части теперь смогут напрямую покупать за средства пикапы, квадроциклы, баги и мотоциклы без лишней бюрократии.

«Цена будет определяться по рыночной стоимости или экспертной оценке. Это позволяет быстро обновлять технику, которая быстро изнашивается на передовой», — пояснила Свириденко.

Кроме того, правительство разрешило списывать изношенное военное имущество стоимостью до 1 700 000 гривен без согласования с высшими инстанциями. Это ускорит замену утратившего годность снаряжения, но упрощение не коснется стрелкового оружия или недвижимости.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, кто имеет право на пенсию по инвалидности и в результате боевых действий.

113

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на конец недели. Фото Pixabay

Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели

Таро-прогноз на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Львам — «Дьявол» и соблазны, Девам — «Отшельник» и поиск ответов: таро-прогноз на 22 августа

Хорциани

Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Следующий материал
Новости партнеров