Более 50 беспилотников атаковали ночью Украину: под удар попала Днепропетровщина (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 22 августа (с 22.30 21 августа) противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
«Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания 9 ударных БПЛА на 4 локациях», — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, два района области находились под вражеским ударом.
«На Никопольщине агрессор атаковал райцентр, Марганецкую и Покровскую громады. Применил FPV-дроны и РСЗО „Град“. Повреждены коммунальное предприятие, две 3-этажки, не эксплуатируемый дом. Горели частный дом и гараж. Еще 6 домов повреждены», — сообщил он.
По данным Лысака, из-за вечернего удара FPV-дроном по Мировской громаде возник пожар. Огонь уничтожил летнюю кухню и хозяйственное сооружение. Поврежден частный дом.
«На Синельниковщине противник попал беспилотниками по Межевской, Украинской и Маломихайловской громадам. КАБом — по Покровской громаде. Загорелось фермерское хозяйство, гараж и сухая трава. Повреждена гимназия», — отметил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее россия ударила по Закарпатью. Под атакой оказался промышленный объект.140
