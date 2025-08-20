«Еще не видела, чтобы моего ребенка так трясло»: в Лубнах нардеп во время атаки не могла попасть в укрытие — вход был обозначен только для школьников

Ночью 19 августа враг направил на Полтавщину 250 беспилотников, 4 баллистических и 5 крылатых ракет. Под атакой были Кременчуг и Лубенский район. Большинство этих воздушных целей досталось многострадальному Кременчугу. Лубенщину так жестоко обстреляли впервые с начала широкомасштабного вторжения. Под прицелом россиян находился один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Народный депутат Анастасия Ляшенко, проживающая в Лубнах, рассказала «ФАКТАМ», как она с маленьким ребенком на руках искала посреди ночи укрытие.

Два входа с разных сторон: какой из них выбрать ночью?

— Я проснулась вскоре после полуночи от противного гула «Шахедов» над моей многоэтажкой, — сообщила Анастасия. — В тот же момент услышала звук взрыва неподалеку. Вытащив двухлетнего сына из-под одеяла, как была, в пижаме, выскочила на лестничную площадку.

Включила телефон. Смотрю — на Лубны целенаправленно непрерывно летят ударные дроны. Поняла, что нужно срочно искать укрытие. Бегом вернулась в квартиру, схватила какие-то вещи и ключи от машины. Ребенок, конечно, в шоке, не понимает, что происходит.

Сначала хотела спрятаться в подвальном помещении нашего дома, но подумала, что в случае чего он сложится как карточный домик. Я подвалов очень боюсь.

К счастью, этой ночью мою машину никто не подпер и я смогла быстро выехать со двора. А куда ехать? Рядом с моим домом — старинное админздание. Знаю, что в его подвальном помещении оборудовано большое надежное укрытие.

Набираю главу Лубенской районной военной администрации Сергея Сиряченко, зная наверняка, что он не спит. Он меня сразу же отговорил от этой затеи, поскольку только что получил сообщение о том, что россияне могут бить и по админзданиям. Посоветовал ехать в четвертую гимназию. Это немного дальше. Будь я без машины, то бежали бы туда минут 20. А так доехали минуты за три-четыре по пустым улицам.

Анастасия Ляшенко

Было очень страшно, потому что бахало непрерывно. Я закрыла окна, чтобы меньше слышать эти звуки. Еще не видела, чтобы моего ребенка так трясло. На ходу придумываю малышу какую-то приключенческую историю, чтобы как-то его отвлечь от ситуации. У него испуганные глаза.

Въехали на территорию гимназии. Сориентироваться на незнакомой местности в сплошной темноте, да еще и в состоянии паники трудно. Свет фар подсветил большую табличку с надписью «укрытие» на дверях подвального помещения, в котором, как я поняла, можно спрятаться от опасности. Дверь, конечно, закрыта. Вокруг нигде никого. А оно бахает…

Набираю номер Сиряченко, рассказываю о ситуации. Он грубо ругается: «Сейчас буду их поднимать».

Мы с Давыдком сидим в машине. У него замерзли ножки, потому что я вынесла его на руках и забыла об обуви. Снимаю с него кофту и закутываю ножки.

Проходит минут десять, а вокруг по-прежнему никого. И тут такой взрыв, что наша машина зашаталась. Позже узнала, что «Шахед» упал рядом с больницей, в нескольких сотнях метров от нас. Меня просто «накрыло». Я испугалась и расплакалась. Снова звоню первому лицу района. «Директор мне сказала, что там все открыто», — слышу в ответ.

Но где же открыто, если я стою перед закрытой дверью с вывеской «укрытие»?

Тут смотрю: включают свет на пороге гимназии и изнутри помещения выходит женщина, говорит мне, что у них укрытие… с другой стороны, а табличка, мол, для… учеников. Я, конечно, не сдержалась и сказала ей все, что думаю на этот счет.

В конце концов нас провели через всю школу на другой вход. Укрытие, оборудованное в подвале помещения, действительно надежное. Оно просторное, но из-за отсутствия вентиляции там стоит ужасный запах краски, которой там что-то красили, думаю, для отчетов. Все, кто в нем «ночевал», периодически вынуждены были подниматься наверх, чтобы подышать свежим воздухом.

Укрытие в подвале гимназии

С горем пополам пересидели мы там «шахедную» атаку на объект газотранспортной системы. К счастью, для нас это обошлось большим испугом. По предварительным данным, человеческих жертв нет. Но очень много разрушений. Мой знакомый, работающий на этом объекте, сказал, что ему теперь некуда идти на работу.

В убежище на предприятии, которое атаковал рой беспилотников, обвалился вход

— По словам главы Лубенской районной военной администрации Сергея Сиряченко, на территории предприятия не осталось ни одного уцелевшего помещения, — продолжает Анастасия Ляшенко. — Только чудом не пострадали находившиеся в укрытии на этом предприятии люди. В нем обвалился вход, и туда начал просачиваться запах газа, потому что произошла утечка. Если бы не запасной выход, то образовалась бы братская могила.

К сожалению, нашему ПВО не удалось защитить важный энергетический объект. Дроны падали на него, как камни с неба. Прилёты фиксировались один за другим. В общей сложности целенаправленно было запущено 50−60 «Шахедов» в одну точку. Причем большинство из них летают теперь на больших скоростях и беззвучно, поскольку враг научился их как-то глушить.

Специалисты, работающие на месте, делают все возможное, чтобы устранить последствия массированной атаки.

Карта движения шахедов и ракет в Полтавской области 19 августа

Эта ночь — еще один серьезный сигнал всем нам, что укрытия должны делать не для галочки, не для отчета, а для надежной безопасности людей. В соответствии со всеми технологическими требованиями. А также напоминание для представителей и власти, и общественности тех населенных пунктов, которые, возможно, до сих пор не сталкивались с такими массированными обстрелами, максимально обратить внимание на меры безопасности. Власти снова должны мобилизовать всех, кто отвечает за содержание укрытий, позаботиться об их доступности, и обо всем, что с этим связано. Максимально донести информацию об их адресах, вплоть до того, что наклеить их в каждом подъезде дома.

Мой личный совет по своему опыту: надо иметь под рукой «тревожный чемоданчик», которые мы складывали в начале войны, а затем забыли о них. Чтобы в случае подобных обстрелов все необходимое находилось в одном месте. Должны обязательно проверить, какое максимально безопасное укрытие к нам ближе всего, как до него добежать или доехать.

Приду в себя и буду разбираться с этими укрытиями. На законодательном уровне ответственность за их отсутствие достаточна, по моему мнению.

Кременчуг после массированной российской атаки

Не знаю, что еще нужно, чтобы каждый осознал, что война надолго. А так называемые миротворцы, которые говорят об умиротворении кровавого диктатора за счет украинских уступок с широкими улыбками на лицах, на самом деле не стоят на позиции справедливости. Далее можете сами подобрать слова в их адрес…

P. S. Официально пока не называется объект под Лубнами, атакованный 19 августа. Но, по информации издания «Корреспондент.net», именно здесь находится компрессорная станция «Лубны», расположенная на магистральном газопроводе «Шебелинка — Диканька — Киев», обеспечивающая поддержку давления в газопроводе для транспортировки природного газа. Сам газопровод является важной частью газотранспортной системы Украины, обеспечивающей поставки газа из месторождений в Харьковской области к потребителям в Киевской области и других регионах.

Возможно, удар был нанесен в ответ на последние удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кого и почему не пускают в бомбоубежища во время обстрелов, законно ли это и куда жаловаться.

Фото предоставлены Анастасией Ляшенко и из открытых источников

