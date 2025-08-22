Как «Пакет школьника» повлияет на назначение субсидии: в ПФУ дали разъяснение

В Украине из — за сложной экономической ситуации многие домохозяйства получают субсидии. Жилищная субсидия исчисляется с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

«В совокупный доход включаются, в частности, заработная плата; пенсия; стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа; социальные выплаты; пособие по безработице, другие страховые выплаты; денежные переводы, полученные из-за рубежа; дивиденды от ценных бумаг; другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что пунктом 4 постановления Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 года № 809 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи учащимся первых классов «Пакет школьника» предусмотрено, что размер полученной единовременной денежной помощи не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов субсидии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как подать заявку на участие в программе «Пакет школьника».

Фото: Pixabay

