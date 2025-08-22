В Украину пришло похолодание: в выходные ждите дожди со шквальным ветром

В Украине в ближайшие двое суток ожидается неустойчивый характер погоды. Также ожидается ощутимое снижение температурного фона. Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич.

«В связи с развитием северных и северо-западных синоптических процессов, в предстоящие дни на территории Украины будет наблюдаться переменчивая погода. Пройдут дожди, в отдельных регионах значительные. Местами осадки будут сопровождаться грозой и шквалами. Кроме того, начиная с западных и северных областей, начнёт распространяться холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температуры воздуха на 5 — 8 °C по всей стране», — прогнозирует он.

Суббота, 23 августа:

В западных областях ожидается прохладная погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный / северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днём +18…+23 °С, в Винницкой области до +26 °С.

В северных регионах страны ожидается погода без существенных осадков, только в Сумской области местами пройдут умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днём +19…+24 °С.

В центральных областях прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью осадки местами будут значительными. Также возможны отдельные грозы. Ветер ночью переменных направлений, днём северный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +20…+25 °С.

В южных регионах и Крыму ночью и утром пройдут грозовые дожди, местами будут наблюдаться сильные ливни, а также шквалы, 17 — 22 м/с. Днём осадки возможны в Крыму и Приазовье, в остальных областях преимущественно сухо. Ветер ночью переменных направлений, 5 — 10 м/с; днём северо-западный, 9 — 14 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +22…+27 °С, в Крыму и Приазовье местами до +30 °С.

В восточной части страны ночью без осадков, утром и днём пройдут дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +20…+26 °С, на Донбассе +29…+34 °С.

Воскресенье, 24 августа:

В западных регионах страны ночью местами, днём по всей территории пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы и мелкий град. Ветер западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+12 °С, днём +17…+22 °С.

В северных областях ночью осадков не прогнозируется, местами возможен слабый туман. Днём пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер западный / северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, днём +18…+23 °С.

В центральных регионах страны ночью без осадков, возможен слабый туман. Днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, днём +21…+26 °С.

В южных областях и Крыму ожидается погода без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днём северо-западный, 7 — 12 м/с, во второй половине дня возможны порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +24…+29 °С.

В восточных регионах Украины преимущественно без осадков, только в Харьковской области во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь магнитных бурь на август 2025 года.

