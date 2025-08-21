В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно

- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, Министерство обороны до 31 декабря 2026 года планирует мобилизовывать по 2500 украинцев ежемесячно. Об этом говорится в проекте Программы действий правительства.
Так, в представленном плане указано, что до конца 2026 года ежемесячно необходимо обеспечить стабильное выполнение плановых показателей:
- рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;
- рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;
- прямая мобилизация в воинские части — привлечение 2500 граждан Украины к определенным подразделениям по мобилизации.
Как писали «ФАКТЫ», недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. Президент отметил, что это «положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине».
Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.423
