В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, Министерство обороны до 31 декабря 2026 года планирует мобилизовывать по 2500 украинцев ежемесячно. Об этом говорится в проекте Программы действий правительства.

ВІДЕО ДНЯ

Так, в представленном плане указано, что до конца 2026 года ежемесячно необходимо обеспечить стабильное выполнение плановых показателей:

- рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;

- рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;

- прямая мобилизация в воинские части — привлечение 2500 граждан Украины к определенным подразделениям по мобилизации.

Как писали «ФАКТЫ», недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. Президент отметил, что это «положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине».

РЕКЛАМА

Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.

РЕКЛАМА

423

Читайте нас в Facebook