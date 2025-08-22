Инклюзивный пляж «Безмеж» в Одессе бесплатно принимает более 100 тысяч человек за сезон, — Дегас

Городские власти до сих пор намерены забрать территорию пляжа под строительство. Об этом в сюжете «Свої. Кривий Ріг» рассказал основатель пляжа, предприниматель, лидер общественной инициативы «За Одессу!» Юрий Дегас.

Основатель инклюзивного пляжа, предприниматель, лидер общественной инициативы «За Одессу!» Юрий Дегас

«Благодаря обществу, благодаря огласке люди поднялись, и мы в настоящее время отстояли пляж. Но вопрос с открытием в этом году был очень трудный, потому что десятки проверок любых служб, чего угодно, попытки не позволить открыться, не позволить заезда техники для того, чтобы начать подготовку к сезону, особенно инклюзивного пляжа», — отметил Дегас.

Он подчеркнул, что местные власти должны способствовать такой инициативе, а не оказывать сопротивление.

«Мне кажется, наоборот, местные власти должны такие истории поддерживать и помогать. Хотя бы не мешать, давайте. Хотя бы просто не мешать», — говорит лидер инициативы «За Одессу».

Основатель показал, как все начиналось несколько лет назад

Он также рассказал о своем еще одном социальном проекте — инклюзивном доме.

«Это коммерческая история, опять же, бизнес-социальная, с амбулаторией с инклюзивным супермаркетом. С войной мы поняли, что запрос будет большой. Вопрос удобства и комфортного жилья будет очень важным фрагментом нашей жизни уже в дальнейшем», — объясняет Юрий Дегас.

Предприниматель убежден, что бизнес должен быть социально ответственным и, среди прочего, вкладывать средства в помощь нуждающимся людям.

Ранее одесский предприниматель Юрий Дегас заявлял, что «горсовет Одессы тратит миллионы бюджетных средств на проектирование, хотя я готов оплатить работы на инклюзивном пляже за частные средства».

