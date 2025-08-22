- 14:51 Звезда «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов впервые рассказал о трагедии в семье
Инклюзивный пляж «Безмеж» в Одессе бесплатно принимает более 100 тысяч человек за сезон, — Дегас
Городские власти до сих пор намерены забрать территорию пляжа под строительство. Об этом в сюжете «Свої. Кривий Ріг» рассказал основатель пляжа, предприниматель, лидер общественной инициативы «За Одессу!» Юрий Дегас.
«Благодаря обществу, благодаря огласке люди поднялись, и мы в настоящее время отстояли пляж. Но вопрос с открытием в этом году был очень трудный, потому что десятки проверок любых служб, чего угодно, попытки не позволить открыться, не позволить заезда техники для того, чтобы начать подготовку к сезону, особенно инклюзивного пляжа», — отметил Дегас.
Он подчеркнул, что местные власти должны способствовать такой инициативе, а не оказывать сопротивление.
«Мне кажется, наоборот, местные власти должны такие истории поддерживать и помогать. Хотя бы не мешать, давайте. Хотя бы просто не мешать», — говорит лидер инициативы «За Одессу».
Он также рассказал о своем еще одном социальном проекте — инклюзивном доме.
«Это коммерческая история, опять же, бизнес-социальная, с амбулаторией с инклюзивным супермаркетом. С войной мы поняли, что запрос будет большой. Вопрос удобства и комфортного жилья будет очень важным фрагментом нашей жизни уже в дальнейшем», — объясняет Юрий Дегас.
Предприниматель убежден, что бизнес должен быть социально ответственным и, среди прочего, вкладывать средства в помощь нуждающимся людям.
Ранее одесский предприниматель Юрий Дегас заявлял, что «горсовет Одессы тратит миллионы бюджетных средств на проектирование, хотя я готов оплатить работы на инклюзивном пляже за частные средства».59
