Работал 20 лет, получи пенсию: какие выплаты можно получать при выходе на заслуженный отдых

В Украине чиновники поняли несправедливость существующей формулы расчета пенсии и пытаются составить новую, однако пока этого не произойдет, начисление будущих выплат будет происходить по-старому. И в этом основную роль будут играть уже существующие правила, коэффициенты и формулы.

Так, по данным Пенсионного фонда Украины, начисление пенсии зависит от нескольких факторов, которые учитываются в формуле назначения будущей выплаты. В частности, речь идет о средней заработной плате в стране за последние 3 года, размере заработной платы, которую получал будущий пенсионер, и страховом стаже, в течение которого будущий пенсионер платил взносы в ПФУ.

Предположим, что документально вы можете подтвердить наличие у вас 20 лет страхового стажа, в таком случае выйти на заслуженный отдых вы сможете только в 63 или 65 лет (в 63 года необходимо не менее 22 лет стажа, а в 60 — 32 года).

Предположим, вы вышли на пенсию имея 20 лет стажа, после чего в ПФУ вам рассчитают пенсию исходя из формулы:

средняя пенсия в Украине за 3 года x соотношение вашей пенсии к средней x количество лет страхового стажа выраженное в коэффициенте от единицы.

В настоящий момент средняя зарплата составляет около 15 000 гривен, предположим вы получали 15 тысяч гривен, и имеете 20 лет стажа, в таком случае ваша пенсия составит:

15 000×1 (так как ваша зарплата равна средней по стране) x 0,2 (20 лет стажа) = 3000 гривен.

В случае если ваша зарплата выше или ниже средней по стране в 15 000, то и пенсия будет больше или меньше 3000 гривен. Для скажем, 18 и 12 тысяч гривен, этот показатель будет составлять 3600 и 2400 гривен соответственно.

Тем временем министр социальной политики Украины Денис Улютин заявил, что в ведомстве ищут механизм сохранения и инвестиций пенсионных накоплений для внедрения накопительной системы пенсий.

