Артем Ляшанов о ключевых сигналах зрелости украинского cashless-рынка

Финтех-сектор Украины уже несколько лет подряд является примером эффективного сочетания технической экспертизы, регуляторной поддержки и предпринимательской энергии. Доля безналичных расчетов стабильно растет, что подтверждают последние данные исследования Mastercard. На их основе предприниматель и финтех-эксперт Артем Ляшанов сформулировал главные выводы о том этапе, на котором сегодня находится платежная экосистема Украины, — и о том, что ждет нас дальше.

Cashless больше не тренд — это стандарт

Один из самых ярких индикаторов — 41% украинских пользователей совершают платежи исключительно цифровыми картами, не имея физического пластика. Как отмечает Ляшанов, это стало возможным благодаря широкой доступности бесконтактной инфраструктуры: от банковских приложений до POS-терминалов с поддержкой NFC, а также высокому уровню токенизации через Apple Pay и Google Pay.

«Этот показатель очень важен, ведь он отражает целую cashless-инфраструктуру. Это не просто рост популярности NFC-платежей. Это демонстрация доверия к банковской инфраструктуре, зрелости платежной культуры и — не в последнюю очередь — готовности бизнеса к технологическим изменениям», — подчеркивает Артем Ляшанов.

Digital доминирует

По данным MasterIndex, 93% украинских клиентов банков активно используют онлайн-банкинг — через приложения или веб. Из них 26% открывают или перевыпускают карты дистанционно. Цифра, которая еще несколько лет назад казалась бы футуристической: 70% опрошенных готовы полностью отказаться от визитов в отделения. Это сигнал о качественных изменениях во взаимодействии клиентов с финансовыми услугами.

«Визит в банковские отделения остался лишь для очень ограниченного круга задач: сложных операций, снятия крупных сумм или урегулирования споров», — утверждает Артем Ляшанов.

Персонализация — новый стандарт

Cashless-модель проникает во все бытовые сферы: 82% оплат за продукты, 60% транзакций в аптеках и почти половина покупок в fashion-сегменте проходят без наличных. Но этого украинскому потребителю уже мало. Согласно исследованию, большинство ожидает персонализированных предложений на основе своих покупок, а каждый четвертый вообще готов к полностью автоматизированной оплате после сканирования товара.

Бизнес выбирает прозрачность

По мнению Ляшанова, удобство безналичных расчетов становится двигателем легализации розничной торговли. Когда клиент ожидает оплату картой, бизнес вынужден соответствовать. Даже микробизнес все чаще интегрирует платежные решения с фискализацией. Это значит, что выход из тени становится не только желательным, но и экономически целесообразным шагом.

«Все меньше серых оплат, все больше бизнесов переходят в прозрачную модель работы, потому что появляется стимул: все должно быть быстро и открыто, а не переводом на карту, написанную на картонке. Цифровые решения становятся ключевым преимуществом в конкуренции», — отмечает Артем Ляшанов.

Конкуренция — зона роста

Будущее украинского платежного рынка — в гармонизации с европейскими стандартами и постепенной интеграции в единое финансовое пространство. Но, как считает эксперт, именно украинские игроки могут стать серьезными конкурентами на этом рынке. Локальные финтех-компании не просто соответствуют требованиям времени — они задают темп.

