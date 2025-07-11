Топ-3 схемы кибермошенничества в Украине: как обманывают и есть ли способы защиты

Онлайн-мошенничество в Украине наращивает масштабы, так что украинцев даже просят отключать 2G на своих смартфонах. Однако онлайн-мошенничество выходит на новый уровень при котором растет количество афер с использованием ИИ и QR-кодов.

ВІДЕО ДНЯ

Так, в 2024 году более 83% всех мошеннических операций в Украине произошло в Интернете, а средняя сумма одной незаконной операции выросла на 51% — до 4 761 грн. Такие данные приводит Анна Довгальская, заместитель главы правления «Глобус Банка».

По словам Довгальской, 84% всех убытков клиентов связаны с мошенничеством именно через социальную инженерию — то есть манипуляцию сознанием, при которой злоумышленники «убеждают» человека добровольно разгласить свои персональные данные. Способов для этого много — они могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или даже вашим родственником, голосовой deepfake сегодня способен на большее, чем многим кажется.

Среди всех самых распространенных мошеннических схем, эксперты «Глобус Банка» выделяют три особо опасные:

РЕКЛАМА

1) цифровой скимминг: при покупке в онлайн-магазине пользователь вводит данные карты на якобы обычном сайте. Но из-за скрытого вредоносного кода их мгновенно перехватывают мошенники. Это происходит незаметно — пользователь даже не догадывается о риске;

2) квишинг: вредоносные QR-коды, которые ведут на фейковые сайты. Их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах. Большинство пользователей не проверяют, куда именно ведет QR, и именно этим пользуются мошенники;

3) мошенничество с искусственным интеллектом: благодаря искусственному интеллекту мошенники создают сверхубедительные фальшивые голоса, электронные письма и даже чат-боты.

РЕКЛАМА

Хотя мошенничество через физические устройства (банкоматы, POS-терминалы) составляет лишь 17% от общего количества случаев, Анна Довгальская не советует терять бдительность.

«Перед использованием терминала или банкомата стоит внимательно осмотреть устройство: посторонние накладки, необычные детали или „странные“ экраны — это повод насторожиться», — говорит эксперт.

Среди основных советов: прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, выбирать бесконтактную оплату и пользоваться банкоматами в людных и безопасных местах.

Специалист подчеркивает: даже лучшая киберсистема не спасет, если пользователь не соблюдает базовые правила.

«Мы внедряем новые стандарты безопасности, используем лучшие антивирусные модули и системы обнаружения аномалий, но ни одна технология не заменит человеческой внимательности. Все клиенты должны помнить: банк никогда не запрашивает CVV-код, пароль, SMS-коды или PIN по телефону, в мессенджерах или в письмах», — подчеркивает Анна Довгальская.

РЕКЛАМА

Эксперт также советует соблюдать следующие правила: - никогда не передавайте личные данные карты — даже если звонят из «банка» или «полиции»; - избегайте общедоступного Wi-Fi для входа в интернет-банкинг или оплаты; - активируйте двухфакторную аутентификацию на всех сервисах; - сканируйте QR-коды только из проверенных источников; - используйте виртуальные карты для онлайн-покупок; - подключите уведомления обо всех транзакциях.

«Мы фиксируем уменьшение количества мошеннических операций — и это свидетельствует о том, что наши совместные действия с клиентами, коллегами и Нацбанком дают положительный результат. Но одновременно увеличивается средний чек одной аферы — следовательно, мошенники становятся более изобретательными. Следовательно, борьба и противодействие преступлениям будут оставаться достаточно актуальными и в будущем», — заключает Анна Довгальская.

По данным Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», за 2024 год объем убытков от мошеннических операций с платежными картами составил 1,1 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2023 году. На один миллион гривен, потраченных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества, что на 28% больше, чем в 2023 году. При этом лишь 17% от количества мошеннических операций были связаны с использованием физических устройств — большинство мошеннических случаев были зафиксированы в Интернете.

Средняя сумма одной незаконной операции в Интернете в 2024 году выросла на 51% по сравнению с суммой в 2023 году и составила 4 761 грн (в 2023 году — 3 150 грн). С целью минимизации мошенничества НБУ создал ресурс «Мошенник, гудбай», на котором обнародует информацию о самых распространенных методах мошенничества и мерах безопасности, которые пользователям платежных карт необходимо применять для противодействия аферистам.

Кстати, мошенничество с помощью фальшивого видео процветает и Европе, так что его невольными жертвами становятся и голливудские суперзвезды.

Фото Pixabay

253

Читайте нас в Facebook