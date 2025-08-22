«Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал ситуацию с украинской дальнобойной ракетой «Фламинго». По его мнению, не стоит говорить о своих достижениях слишком рано

«Очень хорошо, что мы наконец-то уже можем делать свои ракеты. Но очень плохо, что мы продолжаем делать подарки врагу, рассказывая о своих достижениях раньше, чем нужно.

ВІДЕО ДНЯ

Производство своих ракет — большой позитив. По цене пока это дороже российских, однако очевидно, что при масштабировании цена будет падать.

Важно учесть несколько моментов: во-первых, оперативную адаптивность производства, чтобы быстро подстраиваться под современные реалии и условия. Во-вторых, это производство должно стать действительно массовым.

Ну и главное — мы снова, не успели еще даже достроить завод, уже на весь мир рассказали и показали, как оно будет выглядеть, куда будет лететь и т. д. Что удивительно в условиях современной войны, ведь противник это все четко мониторит и реагирует — сразу ищет производство и инструменты борьбы" , — написал он в Telegram.

РЕКЛАМА

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина уже производит и использует семейство ракетных систем под названием «Нептун», «Паляница», «Ад» и «Рута». По данным Киева, производство выросло в восемь раз между 2023 и 2024 годами, и на этот год запланирован еще больший рост. Зеленский заявил, что Украина намерена произвести 3000 крылатых ракет и ракет для беспилотников в 2025 году.

Также сообщалось, что в Украине активно разрабатывается свой вариант корректированной авиационной бомбы (КАБ).

РЕКЛАМА

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

81

Читайте нас в Facebook