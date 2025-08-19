- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Вдвое мощнее Tomahawk: Украина испытала дальнобойную ракету «Фламинго»
В Украине, которая борется с российской агрессией, стало публично известно о начале серийного производства и вообще наличии в украинском арсенале крылатых ракет с дальностью 3000 км под названием «Фламинго», пишет Defense Express.
Ее фото и анонс более подробной информации разместил выдающийся украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий.
По мнению специалистов на фото, с огромной долей вероятности — крылатая ракета FP-5, которая демонстрировалась публично, а тактико-технические характеристики — объявлены. Модель этой ракеты еще в начале февраля 2025 года показывала компания Milanion Group на проходившей в ОАЭ выставке IDEX-2025.
Публичные характеристики FP-5, или «Фламинго»:
• Дальность: 3000 км
• Время в воздухе: более 4 часов
• Максимальная скорость: 950 км/ч
• Крейсерская скорость: 850−900 км/ч
• Размах крыла: 6 метров
• Максимальный взлетный вес: 6 тонн
• Вес боевой части: 1 тонна
Учитывая объявленные характеристики «Фламинго» и FP-5, а также внешний вид обеих ракет, никаких альтернатив не просматривается.
Вес боевой части составляет тонну. Это значит, что FP-5 вдвое мощнее Tomahawk, у которого вес боевой части — 450 кг.
Milanion Group декларирует, что может производить более 50 таких ракет ежемесячно. В ракете использована спутниковая навигация, устойчивая к РЭБ.
Украинские СМИ опубликовали испытательный пуск ракеты «Фламинго».
Как писали «ФАКТЫ», Украина уже продемонстрировала, что ее передовые беспилотники могут уничтожать цели глубоко внутри российской территории, на расстоянии более 1000 км от украинской границы. Она уже производит и использует семейство ракетных систем под названием «Нептун», «Паляница», «Ад» и «Рута».254
