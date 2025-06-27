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Конец российскому превосходству? В Украине разрабатывают собственное дальнобойное вооружение
Корректируемые авиационные бомбы (КАБ) стали одной из слагаемых тактики оккупантов на передовой и в терроре прифронтовых городов. Благодаря дальности полета таких бомб в 70 км и более, противник может безопасно обстреливать позиции ВСУ бомбами весом от 500 до 1500 кг не опасаясь зенитных ракет от средств ПВО. Однако Украина тоже может вскоре этому противопоставить свои корректируемые бомбы.
Об этом говорится в материале сайта Defense Express, по данным которого украинское конструкторское бюро «Медоїд» активно разрабатывает собственный вариант КАБа. Более того, уже ведутся его испытания, на которых бомба достигает дальности в 60 км, но в планах довести до 80 км.
Разработанный в КБ «Медоїд» модуль планирования и коррекции позволяет использовать 500-кг авиабомбу на дальности до 60 км. При этом к изготовлению привлечены отечественные предприятия. Так, модуль навигации также свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний — чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Для использования отечественного КАБа уже приспособили фронтовой бомбардировщик Су-24.
Задерживает окончание работ по КАБу необходимость финансирования проекта, поскольку стоимость 1 такой корректируемой бомбы составляет 1.2 млн грн или около 25 тысяч долларов.
«Фактически сейчас вопрос средств — едва ли не основной сдерживающий фактор для завершения работ над этим проектом в его текущей версии перед началом серийного производства отечественного КАБа», — рассказали в КБ «Медоїд».
В настоящий момент потребность ВСУ в дальнобойных бомбах составляет как минимум 100 единиц в день. И она не полностью компенсируется западными образцами, такими как JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB. Именно поэтому украинское решение действительно необходимо. Более того, его стоимость на уровне даже опытных образцов уже дешевле западных решений.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», недавно могло состояться первое боевое применение украинской ракеты «Гром».134
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