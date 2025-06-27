Конец российскому превосходству? В Украине разрабатывают собственное дальнобойное вооружение

Корректируемые авиационные бомбы (КАБ) стали одной из слагаемых тактики оккупантов на передовой и в терроре прифронтовых городов. Благодаря дальности полета таких бомб в 70 км и более, противник может безопасно обстреливать позиции ВСУ бомбами весом от 500 до 1500 кг не опасаясь зенитных ракет от средств ПВО. Однако Украина тоже может вскоре этому противопоставить свои корректируемые бомбы.

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Об этом говорится в материале сайта Defense Express, по данным которого украинское конструкторское бюро «Медоїд» активно разрабатывает собственный вариант КАБа. Более того, уже ведутся его испытания, на которых бомба достигает дальности в 60 км, но в планах довести до 80 км.

Разработанный в КБ «Медоїд» модуль планирования и коррекции позволяет использовать 500-кг авиабомбу на дальности до 60 км. При этом к изготовлению привлечены отечественные предприятия. Так, модуль навигации также свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний — чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Для использования отечественного КАБа уже приспособили фронтовой бомбардировщик Су-24.

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Задерживает окончание работ по КАБу необходимость финансирования проекта, поскольку стоимость 1 такой корректируемой бомбы составляет 1.2 млн грн или около 25 тысяч долларов.

«Фактически сейчас вопрос средств — едва ли не основной сдерживающий фактор для завершения работ над этим проектом в его текущей версии перед началом серийного производства отечественного КАБа», — рассказали в КБ «Медоїд».

В настоящий момент потребность ВСУ в дальнобойных бомбах составляет как минимум 100 единиц в день. И она не полностью компенсируется западными образцами, такими как JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB. Именно поэтому украинское решение действительно необходимо. Более того, его стоимость на уровне даже опытных образцов уже дешевле западных решений.

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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», недавно могло состояться первое боевое применение украинской ракеты «Гром».

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